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ФОТО ⟩ В Таллинне достраивают новый ресторан McDonald’s: вы догадываетесь, где он будет?

Limon.ee
В Таллинне достраивают новый ресторан McDonald’s: вы догадываетесь, где он будет?
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McDonald’s
McDonald’s Фото: Shutterstock

Можно ли считать активное строительство ресторанов быстрого питания в городе признаком надвигающегося кризиса? Дорожает электричество, газ, продукты питания. Многим из нас совсем скоро придется заменить привычные мидии и устрицы на более дешевую еду, чтобы свести концы с концами. 

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s, кажется, заранее позаботилась о своих гостях. В Таллинне полным ходом идет строительство нового ресторана. Этот мировой бренд, как показывает практика, предпочитает строить новые здания, а не брать в аренду торговые площади, по крайней мере в Эстонии. 

На данный момент золотые арки можно найти не во всех городах нашей страны, но McDonald’s есть в Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве. И если другие конкурирующие бренды фастфуда KFC и Byrger King после прихода на эстонский рынок заявили, что им важно расширяться и активно строить новые рестораны, то McDonald’s отличается особой осторожностью в этом плане. Они не открывают рестораны, чтобы их просто открыть. Здесь тщательно продумывается каждый шаг, и с годами они это доказали. Последним в эстонской столице открылся ресторан в торговом центре Ülemiste, это произошло больше десяти лет назад. Но, как стало известно порталу Limon, в конце октября 2022 года в Таллинне будет открыт совершенно новый ресторан McDonald’s, он будет седьмым по счету. И одиннадцатым в Эстонии. 

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