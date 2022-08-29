Можно ли считать активное строительство ресторанов быстрого питания в городе признаком надвигающегося кризиса? Дорожает электричество, газ, продукты питания. Многим из нас совсем скоро придется заменить привычные мидии и устрицы на более дешевую еду, чтобы свести концы с концами.
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ФОТО ⟩ В Таллинне достраивают новый ресторан McDonald’s: вы догадываетесь, где он будет?
В Таллинне достраивают новый ресторан McDonald’s: вы догадываетесь, где он будет?
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s, кажется, заранее позаботилась о своих гостях. В Таллинне полным ходом идет строительство нового ресторана. Этот мировой бренд, как показывает практика, предпочитает строить новые здания, а не брать в аренду торговые площади, по крайней мере в Эстонии.