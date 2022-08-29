ФОТО ⟩ В Таллинне достраивают новый ресторан McDonald’s: вы догадываетесь, где он будет?

На данный момент золотые арки можно найти не во всех городах нашей страны, но McDonald’s есть в Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве. И если другие конкурирующие бренды фастфуда KFC и Byrger King после прихода на эстонский рынок заявили, что им важно расширяться и активно строить новые рестораны, то McDonald’s отличается особой осторожностью в этом плане. Они не открывают рестораны, чтобы их просто открыть. Здесь тщательно продумывается каждый шаг, и с годами они это доказали. Последним в эстонской столице открылся ресторан в торговом центре Ülemiste, это произошло больше десяти лет назад. Но, как стало известно порталу Limon, в конце октября 2022 года в Таллинне будет открыт совершенно новый ресторан McDonald’s, он будет седьмым по счету. И одиннадцатым в Эстонии.