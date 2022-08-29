ФОТО ⟩ «Кожа да кости»: экстремально похудевшая Светлана Ходченкова напугала фанатов на свежем фото

Актриса Светлана Ходченкова всегда была примером для многих девушек в части ухода за собой и своей фигурой. Ей восторгаются, а точнее восторгались до недавнего времени.

Ходченкова сильно похудела, что вызвало не восторги со стороны поклонников, а беспокойство. В частности, недавно актриса выложила ряд фото с пляжа, а также велопрогулки. На первом снимке Ходченкова сидит спиной к камере, а из-за чрезмерной худобы позвонки и ребра буквально выпирают, что не может не бросаться в глаза.

Отметим, что снимок был сделан топлес во время отдыха во Франции. Также Ходченкова показала фото с велопрогулки в спортивных легинсах. Это естественным образом привлекло внимание к ногам, которые также демонстрируют худобу актрисы. В результате подписчики отметили, что актриса по-прежнему хороша собой, однако посоветовали ей все же чуть-чуть набрать вес, так как ребра едва ли не торчат из-под одежды, а ноги и руки сравнимы со спичками.

«Не нужен даже МРТ», «Кожа да кости», «Света, кушай больше», «Все позвонки пересчитала», «Какая спина», «Как же вы похудели», – пишут комментаторы.