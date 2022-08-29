ПЛЯЖНЫЕ КАДРЫ ⟩ Жаркие выходные: пляж в Эльва заполонили отдыхающие

В последнее воскресенье августа на пляже Вереви в Эльва было полно машин. Посетители пляжа пришли позагорать, искупаться, встретиться с друзьями, а главное – отлично провести время.

Пляж Вереви Фото: Elu24

Пляжное кафе Вереви Фото: Elu24

На пляже Вереви было открыто пляжное кафе, однако, к обеду из-за высокого спроса сырные шарики уже закончились. Многие посетители пляжа наслаждались мороженым и молочными коктейлями. Для тех, кто предпочитает соленую пищу, кафе предлагало картофель фри или куриные наггетсы.

Пляжное кафе Вереви Фото: Elu24

Группа шриланкийцев, которые поселились в Тарту и наслаждаются жизнью в Эстонии, также приехала провести время на пляже. Мужчина и женщина, с которыми разговаривали Elu24, сказали, что живут в Эстонии около пяти лет и работают в сфере информационных технологий.

Шриланкийцы на пляже Вереви Фото: Elu24

Шриланкийцы предпочитали сидеть в тени, в то время как многие другие посетители пляжа максимально ловили последние солнечные лучи.

Загорающие на пляже Вереви. Фото: Elu24