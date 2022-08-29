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ПЛЯЖНЫЕ КАДРЫ ⟩ Жаркие выходные: пляж в Эльва заполонили отдыхающие

Трийн Роос Limon.ee
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Жаркие выходные: пляж в Эльва заполонили отдыхающие
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Elva rand 28.08.2022
Elva rand 28.08.2022 Фото: Elu24

В воскресенье на пляже Эльва собрались все: как местные жители, так и иностранцы. Гости пляжа наслаждались приятной теплой августовской погодой и ловили последние летние лучи.

В последнее воскресенье августа на пляже Вереви в Эльва было полно машин. Посетители пляжа пришли позагорать, искупаться, встретиться с друзьями, а главное – отлично провести время.

Пляж Вереви
Пляж Вереви Фото: Elu24
Пляжное кафе Вереви
Пляжное кафе Вереви Фото: Elu24

На пляже Вереви было открыто пляжное кафе, однако, к обеду из-за высокого спроса сырные шарики уже закончились. Многие посетители пляжа наслаждались мороженым и молочными коктейлями. Для тех, кто предпочитает соленую пищу, кафе предлагало картофель фри или куриные наггетсы.

Пляжное кафе Вереви
Пляжное кафе Вереви Фото: Elu24

Группа шриланкийцев, которые поселились в Тарту и наслаждаются жизнью в Эстонии, также приехала провести время на пляже. Мужчина и женщина, с которыми разговаривали Elu24, сказали, что живут в Эстонии около пяти лет и работают в сфере информационных технологий.

Шриланкийцы на пляже Вереви
Шриланкийцы на пляже Вереви Фото: Elu24

Шриланкийцы предпочитали сидеть в тени, в то время как многие другие посетители пляжа максимально ловили последние солнечные лучи.

Загорающие на пляже Вереви.
Загорающие на пляже Вереви. Фото: Elu24
Дети играют в воде на пляже Вереви
Дети играют в воде на пляже Вереви Фото: Elu24
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