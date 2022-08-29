Люди вздрогнули, увидев, в какой клоповник внучка Гурченко превратила квартиру в центре Москвы

Внучка народной артистки живет в ужасных условиях. Трехкомнатная квартира в центре Москвы досталась Елене Королевой по наследству. Раньше квадратные метры принадлежали родителям Людмилы Гурченко, сейчас там живут ее внучка с отцом-пенсионером и 14-летней дочерью Таисией. На сегодняшний день жилплощадь оценивается в 30 миллионов рублей (почти 502 000 евро по сегодняшнему курсу). Вот только в доме царит полный хаос: повсюду разбросаны вещи и обувь, посуда лежит немытой месяцами. Неизвестно, когда хозяйка проводила здесь уборку.

«Это бомжатник. Женщина не может там жить и ребенок тоже», — возмущается экс-супруга Прохора Шаляпина Лариса Копенкина. В эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ Дана Борисова попыталась выявить причину такого отношения к ведению домашнего хозяйства: «Говорят, если женщина живет в таком бардаке, значит, у нее и в голове бардак. Это показатель».

38-летняя Елена полна забот, помимо ремонта в квартире. Недавно она узнала о беременности, женщину постоянно мучает токсикоз. К тому же отец ребенка — человек женатый и не желает поддерживать с ней связь. К Королевой он относится пренебрежительно и однажды даже представил ее своему другу со словами: «Это мой резерв».

Внучка Гурченко не смогла смириться с таким поведением и решила воспитывать ребенка одна. Елена не работает, но надеется на помощь своего отца и папы Таисии. Кроме того, женщина планирует сдавать имущество, которое досталось в наследство от звездной бабушки.