Анна Седокова смело выложила в Сеть кадры до и после радикального похудения
Седокова является счастливой обладательницей роскошной женственной фигуры, однако поесть артистка тоже любит, поэтому борьба с каждым лишним килограммом, осевшем на талии или бедрах, ведется ни на жизнь, а на смерть.
Однажды любовь к дорогим ресторанам довела экс-солистку группы «Виа-Гра» до того, что ее тело стало расплываться прямо на глазах. Анна не побоялась показать, как выглядела в этот тяжелый период. Но у Седоковой хватило воли, чтобы взять себя в руки и вернуть обратно божественные формы.
И если на первом кадре Седокова бесстрашно демонстрирует отсутствие талии, то уже на следующем красотка заметно изменилась. На животе Анны появился рельеф, а пышные бедра подтянулись. Для большего эффекта, звезда оба раза использовала один и тот же купальник, дабы «было-стало» выглядело еще эффектнее.
Теперь Седоковой не стыдно показаться пользователям в бикини, которое состоит из крошечных кусочков ткани, неспособных толком прикрыть проработанное тело.
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Восторгу подписчиков не было предела, однако самые дальновидные предупредили Анну от желания немедленно заесть свою победу над лишним весом вкусным калорийным ужином.