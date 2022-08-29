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Анна Седокова смело выложила в Сеть кадры до и после радикального похудения

Limon.ee
Анна Седокова смело выложила в Сеть кадры до и после радикального похудения
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Анна Седокова и Янис Тимма
Анна Седокова и Янис Тимма Фото: Vyacheslav Prokofyev

Тело певицы едва прикрыто куцими тряпочками бикини, передает Topnews.

Знаменитая российская певица Анна Седокова весьма откровенна со своей аудиторией, которая насчитывает более миллиона подписчиков. Певица охотно делится самыми интимными моментами своей личной жизни, будь то отношения с мужем или же вопросы борьбы с лишним весом.

Седокова является счастливой обладательницей роскошной женственной фигуры, однако поесть артистка тоже любит, поэтому борьба с каждым лишним килограммом, осевшем на талии или бедрах, ведется ни на жизнь, а на смерть.

Однажды любовь к дорогим ресторанам довела экс-солистку группы «Виа-Гра» до того, что ее тело стало расплываться прямо на глазах. Анна не побоялась показать, как выглядела в этот тяжелый период. Но у Седоковой хватило воли, чтобы взять себя в руки и вернуть обратно божественные формы.

И если на первом кадре Седокова бесстрашно демонстрирует отсутствие талии, то уже на следующем красотка заметно изменилась. На животе Анны появился рельеф, а пышные бедра подтянулись. Для большего эффекта, звезда оба раза использовала один и тот же купальник, дабы «было-стало» выглядело еще эффектнее.

Теперь Седоковой не стыдно показаться пользователям в бикини, которое состоит из крошечных кусочков ткани, неспособных толком прикрыть проработанное тело.

Фото смотрите ЗДЕСЬ!

 

Восторгу подписчиков не было предела, однако самые дальновидные предупредили Анну от желания немедленно заесть свою победу над лишним весом вкусным калорийным ужином.

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