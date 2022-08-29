Вт, 30.08.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Певица Анна Семенович создала коллекцию белья больших размеров

Limon.ee
Певица Анна Семенович создала коллекцию белья больших размеров
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Анна Семенович
Анна Семенович Фото: Shutterstock

Звезда не могла реализовать свою идею несколько лет, пишет scn-tv.ru.

Актриса и певица Анна Семенович создала свою коллекцию купальников и нижнего белья для обладательниц пышных форм. 

Первую коллекцию 42-летняя артистка планирует представить публике в сентябре. Также бывшая фигуристка продемонстрировала несколько вариантов белья в соцсетях, восхитив поклонников своей фигурой. Семенович предстала перед подписчиками, надев шелковые бюстгальтер и трусы практически телесного цвета, которые были украшены прозрачными вставками.

Однако не все интернет-пользователи поддержали кумира, но Анна на критику реагировать не стала. По словам Семенович, во время создания линейки одежды она ориентировалась на себя. «Кто как ни я знает, насколько важно иметь комфортное и красивое нижнее белье, идеально подчеркивающее выдающиеся достоинства», – написала она.

Разумеется, не обошлось без фотошопа: у крупной дамы нет на теле ни единой морщинки или складочки.

Ключевые слова
Наверх