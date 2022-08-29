Певица Анна Семенович создала коллекцию белья больших размеров

Актриса и певица Анна Семенович создала свою коллекцию купальников и нижнего белья для обладательниц пышных форм.

Первую коллекцию 42-летняя артистка планирует представить публике в сентябре. Также бывшая фигуристка продемонстрировала несколько вариантов белья в соцсетях, восхитив поклонников своей фигурой. Семенович предстала перед подписчиками, надев шелковые бюстгальтер и трусы практически телесного цвета, которые были украшены прозрачными вставками.

Однако не все интернет-пользователи поддержали кумира, но Анна на критику реагировать не стала. По словам Семенович, во время создания линейки одежды она ориентировалась на себя. «Кто как ни я знает, насколько важно иметь комфортное и красивое нижнее белье, идеально подчеркивающее выдающиеся достоинства», – написала она.