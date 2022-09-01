Советы астролога: когда и как в сентябре загадывать желания, чтобы они сбылись

При этом Овен и Дева могут претендовать на исполнение самого заветного желания, потому что в их секторе обитают небесные «волшебники».

Когда загадывать желания в сентябре

1 и 2 сентября растущая Луна в Скорпионе способствует мощному трансформационному процессу и пробуждает в человеке магические силы. Хорошо в этот период сделать ритуал: уединитесь, зажгите свечу, сделайте три глубоких вдоха и выдоха. Далее наговорите на пламя свое желание, мысленно удерживая фокус внимания на нужном для вас результате.

9 сентября растущая Луна в Рыбах лучше всего исполняет желания в медитативном состоянии, сообщает вещие сны. В такие дни наше подсознание направляет поток энергий на реализацию задуманного, если перед этим получилось хорошо выспаться и организм не удерживает лишний стресс. Ритуал с водой, выполненный в 09:09 по местному времени, наиболее эффективен. Например, можно зарядить желание на воду и с наслаждением выпить ее, принимая будущую реализацию желания.

13 и 14 сентября Луна в Тельце изобильна и щедра на подарки. Устройте домочадцам, коллегам или любимому человеку розыгрыш призов. Для этого поместите в красивую коробочку несколько разноцветных бумажек, напишите на них приятные мелочи, которые вы можете исполнить. Таким образом вы становитесь волшебником для других и запускаете импульс к исполнению ваших желаний. Тем более, что Уран — планета чудес — соединится с Луной и обязательно вернет добро бумерангом.