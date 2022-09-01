Если загадать желание в правильный день, оно точно сбудется. Убедитесь сами!
Советы астролога: когда и как в сентябре загадывать желания, чтобы они сбылись
Еще в первых веках нашей эры древнегреческий ученый, астроном и астролог Клавдий Птолемей, проводя астрономические наблюдения, вывел закономерность о влиянии Венеры и Юпитера на события в жизни человека. Именно эти небесные светила проводят энергию желаний и обеспечивают нас изобилием.
Найдем ли мы закономерное влияние этих благодетелей в сентябре 2022 года на судьбу знаков Зодиака — читайте в статье астролога-консультанта Татьяны Рубиной.
Любимчики фортуны в сентябре
Весь сентябрь Юпитер, которого по праву именуют «большой благодетель», дружит с представителями огненных (Овен, Лев и Стрелец) и воздушных (Близнецы, Водолей) знаков, рожденных в первую декаду периода любого года, а именно:
с 21 по 30 марта
с 21 по 31 мая
с 23 июля по 1 августа
с 23 ноября по 1 декабря
с 21 по 30 января
В судьбе этих людей произойдут добрые перемены: изменится их статус, появится покровитель или партнер на долгую дистанцию, а также откроется возможность стать мудрее и популярнее в определенных кругах. С аспектами Юпитера к Солнцу в личном гороскопе придут и шансы исполнить желания, получить то, о чем мечталось.
С 5 сентября Венера, известная в астрологии как «малое счастье», переходит в знак Девы и поможет исполнить чаяния представителям земной стихии (Телец, Дева и Козерог) и знакам воды (Рак, Скорпион) — но уже конкретно в личной жизни или вопросах, связанных с внешним видом и красотой.
При этом Овен и Дева могут претендовать на исполнение самого заветного желания, потому что в их секторе обитают небесные «волшебники».
Когда загадывать желания в сентябре
1 и 2 сентября растущая Луна в Скорпионе способствует мощному трансформационному процессу и пробуждает в человеке магические силы. Хорошо в этот период сделать ритуал: уединитесь, зажгите свечу, сделайте три глубоких вдоха и выдоха. Далее наговорите на пламя свое желание, мысленно удерживая фокус внимания на нужном для вас результате.
9 сентября растущая Луна в Рыбах лучше всего исполняет желания в медитативном состоянии, сообщает вещие сны. В такие дни наше подсознание направляет поток энергий на реализацию задуманного, если перед этим получилось хорошо выспаться и организм не удерживает лишний стресс. Ритуал с водой, выполненный в 09:09 по местному времени, наиболее эффективен. Например, можно зарядить желание на воду и с наслаждением выпить ее, принимая будущую реализацию желания.
13 и 14 сентября Луна в Тельце изобильна и щедра на подарки. Устройте домочадцам, коллегам или любимому человеку розыгрыш призов. Для этого поместите в красивую коробочку несколько разноцветных бумажек, напишите на них приятные мелочи, которые вы можете исполнить. Таким образом вы становитесь волшебником для других и запускаете импульс к исполнению ваших желаний. Тем более, что Уран — планета чудес — соединится с Луной и обязательно вернет добро бумерангом.
19 сентября — еще один мощный день для исполнения желаний. Луна, являясь управителем дня недели, находится в своей родной стихии Раке и готова рассмотреть любые ваши пожелания. Вода и молочные продукты сегодня наполнены особой энергией, а серебряные украшения могут служить талисманами и привлечь в вашу жизнь счастливые события. Кошки, находясь под покровительством Луны, требуют сегодня особого подхода и могут дать вам необычные знаки, которые приведут к заветной цели.
Помимо этого, Венера взаимодействует с Луной и Ураном, создавая на небе благоприятную фигуру. Эта связка планет способна превратить вашу жизнь в чудо: серебряное украшение, купленное сегодня, станет прекрасным талисманом, исполняющим желания самым необычным образом. Об этом позаботится все тот же волшебник Уран, который не любит стандартного подхода к решению вопросов.
В четверг, день Юпитера, 29 сентября Луна в Скорпионе набирает силу. Венера переходит в свой собственный знак Весы, то есть радуется возвращению домой. Поэтому она добра и благосклонна. Солнце, находясь в соединении с Богиней плодородия, освещает ее своими лучами и ускоряет исполнение желаний. Также к этому тандему присоединяется быстрый и всезнающий Меркурий. А как известно, он посредник между небом и землей. Прекрасное время для обращения к небесам о самом сокровенном.
Сделать это можно разными способами. Представителям воздушной стихии можно написать или продекларировать желание вслух, так как Меркурий, управляющий Близнецами и Девой, отвечает за письмо, речь и деловой подход ко всем вопросам.
Знакам огненной стихии, а особенно Львам или обладателям асцендента во Льве, можно разыграть свое желание в качестве театрального действа. Представьте, что вы актер на сцене и играете роль самого себя, когда желание уже исполнено. Солнце, являясь главным светилом вашей жизни, придаст творческий импульс к реализации задуманного.
Земным и водным знакам можно приготовить магические блюда или смастерить волшебные поделки, используя свою творческую энергию. Они будут способствовать привлечению в ваше жизненное пространство желаемых результатов.
В пятницу, день Венеры, 30 сентября завершает нашу волшебную мистерию Венера в Весах в соединении с Солнцем. Все желания, связанные с обретением второй половины, надежного делового партнера или романтических отношений, уместны в это время. Растущая Луна в Стрельце, поддержанная благоприятным аспектом от Юпитера, воодушевит и укажет верный курс к реализации желаемого. Особые привилегии доступны сегодня Стрельцам, Овнам, Львам, Весам и Водолеям.