Вопрос дня: можно ли есть с косточками арбуз, лимон, яблоки и другие фрукты

Цитрусовые

Есть косточки цитрусовых — сомнительное удовольствие, но не запрещенное, а порой и рекомендованное. По содержанию полезных веществ они богаче, чем мякоть. Витамин E, производные ацетилсалициловой кислоты, дубильные вещества, которые выводят токсины и ускоряют метаболизм, — все это есть в косточках лимона и лайма, например. При их разжевывании мы чувствуем горечь — ее дает вещество лимонин, обладающее противовирусным действием. На вкус приятного мало, но чтобы при поедании косточек цитрусовых организм получил полезные вещества, их нужно разжевать: в броне из жесткой кожуры они бесполезны.

Гранат

Тот случай, когда фрукт не только можно, но и нужно есть с косточками — конкретно в этих содержатся полифенолы и дубильные вещества, которые необходимы для нормальной работы сердца. А еще кверцетины и антоцианы, обладающие противовирусным, противомикробным и противовоспалительным действием. Также косточки граната могут быть полезны для профилактики атеросклероза и образования опухолей.

Слива, абрикос, черешня, вишня, персик