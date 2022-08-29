Гороскоп на 29 августа: Ракам – долги, Девам – опасность, Водолеям – счастье

Овен

В этот день чувство раздражения будет чаще обычного одолевать Овнов. Важно сохранять спокойствие и не позволять негативным чувствам брать верх над собой. Эмоциональная несдержанность может спровоцировать проблемы в отношениях с коллегами и близкими людьми. Принимая важное решение стоит руководствоваться подсказками интуиции.

Телец

В этот день Тельцам необходимо налаживать свои деловые связи. Привлекайте на свою сторону влиятельных людей, в дальнейшем это может быть хорошим толчком вашей карьеры. Не спешите принимать предложение о сотрудничестве, нужно хорошо обдумать все за и против.

Близнецы

Близнецы сегодня в большей мере будут сконцентрированы на делах, которые не сильно наполнят кошелек, однако принесут большое удовольствие. Творческие проекты помогут вам проявить себя и свои возможности. Вы хорошо проведете время. В разговоре со старшими родственниками проявите терпение. Выслушайте и постарайтесь помочь.

Рак

Сегодня Раки на отлично справляются с документацией. Вы внимательны и аккуратны, не упускаете ни одной важной детали. Удачными будут поездки и путешествия, вы получите массу новых впечатлений. Не стоит одалживать деньги и самим брать в долг.

Лев