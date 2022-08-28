Юбилейным гала-концерт Vana Tallinn Gala открыл вчера 117-й сезон Национальной оперы «Эстония». Проведенный в десятый раз оперный гала-концерт продолжил серию концертов классической музыки. На праздничном гала-вечере «Эстония» и Liviko подписали соглашение о спонсорской поддержке на следующие пять лет.
Культурно и гламурно: гала-концерт Vana Tallinn Gala наполнил «Эстонию» оперными хитами и ароматом роскоши
«Национальная опера чрезвычайно благодарна своим спонсорам и партнерам, с которыми нас связывает долгое сотрудничество. Одним из них, конечно, является Liviko. И мы, благодаря помощи и поддержке этого предприятия, можем воплотить в жизнь нечто поистине прекрасное, грандиозное и возвышенное – например, ежегодный концерт Vana Tallinn Gala, вызывающий исключительный интерес у публики», — не скрывает радости гендиректор национальной оперы «Эстония» Отт Маатен.
На эксклюзивном концертном вечере выступили лауреат международных конкурсов вокалистов, звезда мировой оперной сцены, украинское сопрано Ольга Микитенко, солист Латвийской национальной оперы тенор Раймонд Браманис и широко известный и горячо любимый бас Айн Ангер. Певцы выступали под аккомпанимент оркестра и хора Национальной оперы «Эстония» под управлением Арво Волмера.
На гала-вечере AS Liviko и Национальная опера «Эстония» заключили договор о сотрудничестве сроком на пять лет. Договор подписали председатель совета AS Liviko Энн Кунила и гендиректор Национальной оперы «Эстония» Отт Маатен. «Liviko является крупным спонсором Национальной оперы "Эстония" уже более десяти лет, и мы счастливы поддерживать музыкальные и театральные представления высокого уровня и в будущем. Поддержка культуры для нас – реальная возможность внести вклад в формирование общества, где приоритеты – это красота, творчество и достойная жизнь. Vana Tallinn Gala – прекрасный пример успешного сотрудничества: любители музыки с нетерпением ждут гала-концерта, который мы совместно проводим с 2013 года и которым открывается оперный сезон», – говорит председатель совета AS Liviko Энн Кунила.
Гала-концерт Vana Tallinn Gala впервые прошел в 2013 году. Vana Tallinn Gala – серия концертов классической музыки с самой долгой историей в Эстонии. Помимо поддержки Национальной оперы «Эстония», AS Liviko вносит свой вклад в развитие эстонской культуры, поддерживая Союз художников Эстонии, ERSO и ряд культурных мероприятий.