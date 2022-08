Культурно и гламурно: гала-концерт Vana Tallinn Gala наполнил «Эстонию» оперными хитами и ароматом роскоши

На гала-вечере AS Liviko и Национальная опера «Эстония» заключили договор о сотрудничестве сроком на пять лет. Договор подписали председатель совета AS Liviko Энн Кунила и гендиректор Национальной оперы «Эстония» Отт Маатен. «Liviko является крупным спонсором Национальной оперы "Эстония" уже более десяти лет, и мы счастливы поддерживать музыкальные и театральные представления высокого уровня и в будущем. Поддержка культуры для нас – реальная возможность внести вклад в формирование общества, где приоритеты – это красота, творчество и достойная жизнь. Vana Tallinn Gala – прекрасный пример успешного сотрудничества: любители музыки с нетерпением ждут гала-концерта, который мы совместно проводим с 2013 года и которым открывается оперный сезон», – говорит председатель совета AS Liviko Энн Кунила.