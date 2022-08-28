ФОТО ⟩ Волшебное световое шоу, созданное природой: магическое северное сияние в небе над Эстонией восхищает и завораживает

«Северное сияние в созвездии Большой Медведицы 28.08 в Северной Эстонии. На небе много и других звезд», - написал Урмас Ээро в Фейсбуке.

Лийв был не единственным, кто снимал уникальное природное явление и после публиковал в соцсетях. Как сообщается на официальной странице любителей северного сияния в Facebook, красочное зрелище можно было увидеть в нескольких местах Эстонии. Например, в Ляэнемаа, Ида-Вирумаа и Пярнумаа. Смотрите фотографии ЗДЕСЬ.

Фотографии прекрасного зрелища были также найдены в других социальных сетях.

В августе северное сияние можно было наблюдать несколько раз, например, 20 августа в Ляэнемаа.

Фотограф Ольга Линк опубликовала чудесные снимки этого поистине магического явления в ночь с 19 на 20 августа.

А это снимок фотографа-любителя Марианн Пексар, сделанное в ту же ночь.