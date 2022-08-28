Пн, 29.08.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Все краски осени: семь главных трендов сезона в макияже

Limon.ee
Все краски осени: семь главных трендов сезона в макияже
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Красная помада. Иллюстративное фото
Красная помада. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Super.ru знает, как вы будете выглядеть этой осенью. Чтобы и вы были в курсе, рассказываем о главных трендах в макияже. Нетривиальные лайфхаки и советы визажистов прилагаются.

Размытый контур губ

Этот тренд единогласно объявлен визажистами главным. Так что можно больше (пока) не волноваться, что линия контура, которую вы старательно выводили, окажется кривой. Теперь порядок действий такой: берем пушистую кисть для растушевки теней (да-да, именно такую) и с ее помощью наносим помаду, причем в несколько слоев и короткими мазками. Так мы сможем контролировать яркость цвета и получим максимально естественный результат. Важно: визажист Chanel Нина Парк советует отдать предпочтение жидкой матовой помаде.

Виниловые губы

Губы в этом сезоне могут быть не просто глянцевые, а суперглянцевые. Такие, что впору смотреться в них, как в зеркало. Не знаем, делает ли это Меган Фокс, но помаду частенько носит именно такую. Ну и приковывает всеобщее внимание. Берите пример, если минимализм не в входит в ваши приоритеты. В плане цвета — без полумер: красный или нюд.

Сначала румяна, потом тональный крем

Лайфхак сезона. Попробуйте наносить кремовые румяна и бронзер под тональную основу, а не на нее. Так делали гуру макияжа на последней Неделе моды. Зачем столь хитрая схема? Затем, чтобы сгладить переходы цвета: так румянец будет натуральным, а кожа словно подсвеченной. Да и макияж в целом получится более аккуратным и гармоничным. 

Смоки-айз

Тут есть где разгуляться: можно носить готичные черные, а можно — синие и, конечно, розовые (барбиманию пока никто не отменял). Интенсивность нанесения — на ваше усмотрение. Главное правило — избегать четких ровных линий, смоки должны выглядеть чуть небрежными, как будто нарисованными на скорую руку.

«Голое» лицо и «глазированная» кожа, как у Хейли Бибер

Осенью мы продолжим правдами и неправдами добиваться сияющей кожи — в конце концов, у Хейли Бибер это как-то получается. Горячий тренд — использовать для этого ультразвуковой увлажнитель (или стимер) для лица. С его помощью процесс очищения становится более тщательным, а увлажняющие кремы работают в разы эффективнее. Рекомендуется включать его во время умывания, нанесения средств по уходу за кожей и макияжа. Кстати, все чаще на модных показах модели выходят на подиум с минимальным макияжем, так что порой кажется, что и совсем без него.

Фиолетовые румяна

Румяна как главное средство макияжа этого лета уверенно переходят с нами в новый сезон. Только теперь визажисты предлагают быть еще смелее: не только наносить продукт сколь угодно ярко, но и пробовать нетривиальные оттенки. Например, фиолетовый. Наносить их можно, рисуя букву С от виска к яблочку щеки, а можно с помощью техники дрейпинга. Кстати, первой фиолетовые румяна стала носить Рианна и даже включила этот оттенок в палитру своего бренда Fenty Beauty. В Тиктоке уже успели сойти с ума по фиолетовым румянам, и визажисты, в общем-то, предлагают продолжать в том же духе. Почему бы не поэкспериментировать, если еще не?

Темная помада

Осень без темной помады? Не бывает такого. Носить ее в новом сезоне — отдельный вид искусства. Визажисты предлагают делать так: сначала очертить контур темно-синей подводкой для глаз (да-да) или даже полностью заштриховать ей губы, а поверх нанести помаду ягодного или красного оттенка. Так цвет помады получится магнетически глубоким, насыщенным и, главное, уникальным. Шансов встретить девушку ровно с таким же макияжем губ — ноль.

Ключевые слова
Наверх