Все краски осени: семь главных трендов сезона в макияже

Смоки-айз

Тут есть где разгуляться: можно носить готичные черные, а можно — синие и, конечно, розовые (барбиманию пока никто не отменял). Интенсивность нанесения — на ваше усмотрение. Главное правило — избегать четких ровных линий, смоки должны выглядеть чуть небрежными, как будто нарисованными на скорую руку.

«Голое» лицо и «глазированная» кожа, как у Хейли Бибер

Осенью мы продолжим правдами и неправдами добиваться сияющей кожи — в конце концов, у Хейли Бибер это как-то получается. Горячий тренд — использовать для этого ультразвуковой увлажнитель (или стимер) для лица. С его помощью процесс очищения становится более тщательным, а увлажняющие кремы работают в разы эффективнее. Рекомендуется включать его во время умывания, нанесения средств по уходу за кожей и макияжа. Кстати, все чаще на модных показах модели выходят на подиум с минимальным макияжем, так что порой кажется, что и совсем без него.

Фиолетовые румяна

Румяна как главное средство макияжа этого лета уверенно переходят с нами в новый сезон. Только теперь визажисты предлагают быть еще смелее: не только наносить продукт сколь угодно ярко, но и пробовать нетривиальные оттенки. Например, фиолетовый. Наносить их можно, рисуя букву С от виска к яблочку щеки, а можно с помощью техники дрейпинга. Кстати, первой фиолетовые румяна стала носить Рианна и даже включила этот оттенок в палитру своего бренда Fenty Beauty. В Тиктоке уже успели сойти с ума по фиолетовым румянам, и визажисты, в общем-то, предлагают продолжать в том же духе. Почему бы не поэкспериментировать, если еще не?

Темная помада