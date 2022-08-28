Super.ru знает, как вы будете выглядеть этой осенью. Чтобы и вы были в курсе, рассказываем о главных трендах в макияже. Нетривиальные лайфхаки и советы визажистов прилагаются.
Все краски осени: семь главных трендов сезона в макияже
Размытый контур губ
Этот тренд единогласно объявлен визажистами главным. Так что можно больше (пока) не волноваться, что линия контура, которую вы старательно выводили, окажется кривой. Теперь порядок действий такой: берем пушистую кисть для растушевки теней (да-да, именно такую) и с ее помощью наносим помаду, причем в несколько слоев и короткими мазками. Так мы сможем контролировать яркость цвета и получим максимально естественный результат. Важно: визажист Chanel Нина Парк советует отдать предпочтение жидкой матовой помаде.
Виниловые губы
Губы в этом сезоне могут быть не просто глянцевые, а суперглянцевые. Такие, что впору смотреться в них, как в зеркало. Не знаем, делает ли это Меган Фокс, но помаду частенько носит именно такую. Ну и приковывает всеобщее внимание. Берите пример, если минимализм не в входит в ваши приоритеты. В плане цвета — без полумер: красный или нюд.
Сначала румяна, потом тональный крем
Лайфхак сезона. Попробуйте наносить кремовые румяна и бронзер под тональную основу, а не на нее. Так делали гуру макияжа на последней Неделе моды. Зачем столь хитрая схема? Затем, чтобы сгладить переходы цвета: так румянец будет натуральным, а кожа словно подсвеченной. Да и макияж в целом получится более аккуратным и гармоничным.
Смоки-айз
Тут есть где разгуляться: можно носить готичные черные, а можно — синие и, конечно, розовые (барбиманию пока никто не отменял). Интенсивность нанесения — на ваше усмотрение. Главное правило — избегать четких ровных линий, смоки должны выглядеть чуть небрежными, как будто нарисованными на скорую руку.
«Голое» лицо и «глазированная» кожа, как у Хейли Бибер
Осенью мы продолжим правдами и неправдами добиваться сияющей кожи — в конце концов, у Хейли Бибер это как-то получается. Горячий тренд — использовать для этого ультразвуковой увлажнитель (или стимер) для лица. С его помощью процесс очищения становится более тщательным, а увлажняющие кремы работают в разы эффективнее. Рекомендуется включать его во время умывания, нанесения средств по уходу за кожей и макияжа. Кстати, все чаще на модных показах модели выходят на подиум с минимальным макияжем, так что порой кажется, что и совсем без него.
Фиолетовые румяна
Румяна как главное средство макияжа этого лета уверенно переходят с нами в новый сезон. Только теперь визажисты предлагают быть еще смелее: не только наносить продукт сколь угодно ярко, но и пробовать нетривиальные оттенки. Например, фиолетовый. Наносить их можно, рисуя букву С от виска к яблочку щеки, а можно с помощью техники дрейпинга. Кстати, первой фиолетовые румяна стала носить Рианна и даже включила этот оттенок в палитру своего бренда Fenty Beauty. В Тиктоке уже успели сойти с ума по фиолетовым румянам, и визажисты, в общем-то, предлагают продолжать в том же духе. Почему бы не поэкспериментировать, если еще не?
Темная помада
Осень без темной помады? Не бывает такого. Носить ее в новом сезоне — отдельный вид искусства. Визажисты предлагают делать так: сначала очертить контур темно-синей подводкой для глаз (да-да) или даже полностью заштриховать ей губы, а поверх нанести помаду ягодного или красного оттенка. Так цвет помады получится магнетически глубоким, насыщенным и, главное, уникальным. Шансов встретить девушку ровно с таким же макияжем губ — ноль.