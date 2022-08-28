Наверняка у многих рис при готовке то разваривается, то слипаетя в кашу. А что делать? Vazhnoznat.com рассказывает, какими хитростями пользуются японские повара при варке идеального риса.
ВЫ ТАК УМЕЕТЕ? ⟩ Хитрый трюк японских поваров, чтобы сварить идеальный рис
Первым делом нужно обязательно замочить рис. Используй для этого холодную воду. Залей ее столько, чтобы уровень жидкости был на пару сантиметров выше уровня крупы. И оставь примерно на минут двадцать. За это время из крупинок выйдет лишнее количество крахмала. Именно он склеивает их в процессе варки, превращая всю крупу в единое целое.
Спустя двадцать минут нужно несколько раз промыть рис - чтобы вода была абсолютно прозрачной. Можно осторожно промыть рис кипятком. Горячая температура поможет избавиться от всех излишек крахмала и дополнительно уберет мусор и пыль. Чем меньше крахмала будет в рисе, тем меньше пены появится во время варки.
После того как вода в кастрюле с рисом закипит, вари крупу на протяжении восьми минут. Пропорции таковы: на один стакан риса приходится два стакана чистой воды. Спустя восемь минут выключи газ и сними кастрюлю с крупой с плиты. Оставь ее на полчаса. Рис должен хорошенько пропариться под крышкой.
Затем отправь в кастрюлю щедрый кусочек сливочного масла. Перемешай рис и снова накрой кастрюлю крышкой. Пусть в течение пятнадцати минут крупа напитается сливочным вкусом и нежным масляным ароматом.
Вместо сливочного масла можно заправить рисовую кашу любимой подливкой или соусом по вкусу. Например, поджарить грибы с мясом и протушить их в сметане с зеленью. Добавляй в кастрюлю как и масло: перемешай с рисом и оставь распариваться.
Когда ты приготовишь рис, воспользовавшись хитростью японских поваров, то по-другому воспримешь блюдо. Такой подход к готовке раскрывает все нотки нежного вкуса и оттенки легкого аромата зерновой культуры.