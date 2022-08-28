КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ! ⟩ Андрей Разин вспомнил первую жену и посвятил ей такой трогательный пост, что все расплакались от умиления

Пара познакомилась в 1980 году в городе Нижневартовск. Жил Андрей Разин с супругой в гражданском браке. Причина или причины, почему пара рассталась, не разглашаются. После того, как солист ушел из семьи, Ирина родила сына, которому дала имя Илья. Андрею о рождении ребенка не сообщила. Разин узнал о сыне, спустя восемнадцать лет. И был очень рад этому известию. Андрей дал, нисколько не задумываясь, парню свою фамилию. Помогал ему материально. Илья стал профессиональным стилистом. Он смог открыть собственные студии в Сочи и в Санкт-Петербурге.