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КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ! ⟩ Андрей Разин вспомнил первую жену и посвятил ей такой трогательный пост, что все расплакались от умиления

Limon.ee
Андрей Разин вспомнил первую жену и посвятил ей такой трогательный пост, что все расплакались от умиления
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Андрей Разин
Андрей Разин Фото: Artyom Geodakyan / Artyom Geodakyan/TASS

Первой женой известного продюсера Андрея Разина была девушка Ирина Беспалова, пишет muzh-zhena.ru.

Пара познакомилась в 1980 году в городе Нижневартовск. Жил Андрей Разин с супругой в гражданском браке. Причина или причины, почему пара рассталась, не разглашаются. После того, как солист ушел из семьи, Ирина родила сына, которому дала имя Илья. Андрею о рождении ребенка не сообщила. Разин узнал о сыне, спустя восемнадцать лет. И был очень рад этому известию. Андрей дал, нисколько не задумываясь, парню свою фамилию. Помогал ему материально. Илья стал профессиональным стилистом. Он смог открыть собственные студии в Сочи и в Санкт-Петербурге.

И вот Разин вспомнила, что у Ирины день рождения и посвятил ей прекрасный пост благодарности в Инстаграме.

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