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АТТРАКЦИОН НЕВИДАННОЙ ЩЕДРОСТИ ⟩ «Разыгрываем 670 подарочных пакетов»: афера от имени IKEA распространилась в соцсетях

Annaliisa Köss Limon.ee
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«Разыгрываем 670 подарочных пакетов»: афера от имени IKEA распространилась в соцсетях
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IKEA открыла магазин в Таллинне 25.08.2022.
IKEA открыла магазин в Таллинне 25.08.2022. Фото: Madis Veltman

26 августа пользователь Facebook заметил странный розыгрыш на странице IKEA Estonia в Фейсбуке. «На данный момент IKEA не проводит никаких розыгрышей в социальных сетях», – утверждает менеджер по коммуникациям IKEA Baltic Рената Данте.

О подозрительной игре IKEA рассказал Elu24 бдительный читатель, которому показалось очень странным, что магазин разыгрывает 670 подарочных пакетов.

«Внимание, розыгрыш! Привет всем, мы рады сообщить, что разыгрываем 670 подарочных пакетов и ваучеров на покупки среди тех, кто поделится этим постом и напишет "поделился" до 28 августа», - говорится в рекламе IKEA.

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