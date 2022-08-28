26 августа пользователь Facebook заметил странный розыгрыш на странице IKEA Estonia в Фейсбуке. «На данный момент IKEA не проводит никаких розыгрышей в социальных сетях», – утверждает менеджер по коммуникациям IKEA Baltic Рената Данте.
Для подписчиков
АТТРАКЦИОН НЕВИДАННОЙ ЩЕДРОСТИ ⟩ «Разыгрываем 670 подарочных пакетов»: афера от имени IKEA распространилась в соцсетях
«Разыгрываем 670 подарочных пакетов»: афера от имени IKEA распространилась в соцсетях
О подозрительной игре IKEA рассказал Elu24 бдительный читатель, которому показалось очень странным, что магазин разыгрывает 670 подарочных пакетов.