26 августа вечером в Тарту прошла летняя вечеринка, на которой выступили известные эстонские артисты. С Elu24 связался один из посетителей концерта, который был удивлен и расстроен, что на таком классном мероприятии было так мало людей. По словам организаторов, вечеринка удалась на славу. Кто же прав?
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Участник музыкальной вечеринки в Тарту в шоке: неужели у людей закончились деньги на зрелища?
Участник музыкальной вечеринки в Тарту в шоке: неужели у людей закончились деньги на зрелища?
27 августа с Elu24 связался человек из Тарту, который посетил летнюю вечеринку End of Summer 2022. «Для меня это мероприятие стало большим разочарованием, потому что на ней было так мало людей. Самое хорошее место - перед сценой - пустовало. Что случилось? Неужели счета за электричество так высоки, что у людей не хватает денег на развлечения?» - размышляет он.