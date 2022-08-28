СПОР С EESTI ENERGIA ⟩ Житель Эстонии в шоке: мне насчитали три киловатта за ночь, это нонсенс!

Высокие цены на электроэнергию будут для вас большим сюрпризом, когда вы посмотрите на свой счет в конце месяца. А следите ли вы за своими фактическими счетами за электроэнергию? В редакцию Elu24 обратился человек из Южной Эстонии, обеспокоенный высокими счетами. «Я всячески боролся с Eesti Energia, но все безрезультатно, а счета за электроэнергию постоянно вызывают вопросы», - говорит он.