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СПОР С EESTI ENERGIA ⟩ Житель Эстонии в шоке: мне насчитали три киловатта за ночь, это нонсенс!

Chrislin Metsanurm Annaliisa Köss Limon.ee
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Житель Эстонии в шоке: мне насчитали три киловатта за ночь, это нонсенс!
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Цены на электричество в Эстонии значительно выросли
Цены на электричество в Эстонии значительно выросли Фото: TOLGA AKMEN/AFP/Scanpix

Люди беспокоятся о высоких счетах после недавнего значительного повышения цен на электроэнергию. «Как это возможно? Счетчик показывает, что используется три киловатта за ночь, но я же сплю», - недоумевает житель Эстонии.

Высокие цены на электроэнергию будут для вас большим сюрпризом, когда вы посмотрите на свой счет в конце месяца. А следите ли вы за своими фактическими счетами за электроэнергию? В редакцию Elu24 обратился человек из Южной Эстонии, обеспокоенный высокими счетами. «Я всячески боролся с Eesti Energia, но все безрезультатно, а счета за электроэнергию постоянно вызывают вопросы», - говорит он.

Рассказывая о своих опасениях, мужчина в первую очередь упомянул главный счетчик, с которым возникла проблема, о чем он сразу же сообщил в Eesti Energia. Он добавил, что целый год ждал, пока кто-нибудь придет и поменяет его. «После моих настойчивых просьб он был заменен», - рассказывает мужчина.

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