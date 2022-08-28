ГАЛЕРЕЯ ⟩ Поклонники эротики собрались в Таллинне послушать о том, чего не расскажут ни в одном музее

Ничто и никогда не вызывало столько споров в истории живописи как работы откровенного вызывающего характера, которые иногда создавали не только эротический или порнографический эффект, но и историю. Эротика в изобразительном искусстве давно обрела свою таинственную жизнь и превратилась в особый мир, способный покорить искренность. Во время лекции гости хронологически рассмотрели развитие этого понятия, начиная с древней Греции и до нашего времени, выяснили, как менялось отношение к сексуальности в европейской культуре через призму искусства.

Во время встречи поговорили о стандартах красоты в эпоху античности и эротических сюжетах в мифах и религиозной живописи, узнали, почему секс и нагота были табуированы в Средневековье, и как в картинах Ренессанса, Барокко и Рококо кодировалась сексуальность, выяснили, какие сюжеты были особенно востребованы у коллекционеров, а также разобрались в процессе поиска сексуальности в работах художников XX века и влиянии Фрейда на живопись.

Лектор: искусствовед Дарья Сабитова, магистр истории искусства, специалист по старым мастерам и русскому авангарду. Училась и работала в Гейдельберге, Сиене, Риме, Вене. В прошлом - эксперт аукционного дома Sotheby's, а в настоящем создатель Art Salon Vienna - венского клуба для людей, интересующихся искусством. Организатор образовательного проекта «Лекции об искусстве в венских музеях» и арт-путешествий в Италию.