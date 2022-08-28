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ВНИМАНИЕ НА ПРИЧЕСКУ АЛЛЫ ⟩ Вы никогда не догадаетесь, чем Пугачева намерена заниматься в Москве

Limon.ee
Вы никогда не догадаетесь, чем Пугачева намерена заниматься в Москве
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Алла Пугачева
Алла Пугачева Фото: Vyacheslav Prokofyev

Первым делом она конечно же намерена отправить детей в школу, сообщает Topnews.

Выглядит Пугачева отдохнувшей и в хорошем настроении. По ее словам, 1 сентября Лиза и Гарри пойдут в школу. Они уже перешли в третий класс.

Между тем на вопрос, чем Алла Борисовна планирует заниматься далее, примадонна пояснила, что намерена «наводить порядок». Правда судя по уточняющему вопросу это относится не к традиционной уборке дома. «Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», – сообщила певица.

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