ВНИМАНИЕ НА ПРИЧЕСКУ АЛЛЫ ⟩ Вы никогда не догадаетесь, чем Пугачева намерена заниматься в Москве

Выглядит Пугачева отдохнувшей и в хорошем настроении. По ее словам, 1 сентября Лиза и Гарри пойдут в школу. Они уже перешли в третий класс.

Между тем на вопрос, чем Алла Борисовна планирует заниматься далее, примадонна пояснила, что намерена «наводить порядок». Правда судя по уточняющему вопросу это относится не к традиционной уборке дома. «Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», – сообщила певица.