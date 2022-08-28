Гороскоп на 28 августа: Тельцам – деньги, Стрельцам – хорошие новости, Водолеям – сюрпризы

Лев

В этот день Львам нужно взять себя в руки и, поборов лень, довести начатые дела до конца. Вы полны энергии и жизненных сил и это привлекает к вам людей. Не исключены интересные знакомства, которые могут перерасти в романтические отношения. Звезды сулят большие перемены в личной жизни. Пришло время наладить отношения с родственниками и помириться с дорогими людьми.

Дева

Девам стоит оставить все заботы за порогом и провести день максимально приятно для тела и души. Отправляйтесь на шопинг и побалуйте себя долгожданными покупками. Вечер стоит провести с близкими людьми. Совместное занятие поможет укрепить связь с любимым человеком. Не исключены неожиданные встречи, которые могут перерасти в красивую историю любви.

Весы

Весы закружит в водовороте дел, однако сил и энергии хватит на все. Ваш потенциал на высоком уровне и это позволяет решать даже самые сложные вопросы. Во второй половине дня не стоит сидеть дома. Отправляйтесь на встречу со старыми друзьями или романтическое свидание.

Скорпион

В первой половине дня Скорпионы почувствуют необыкновенный душевный подъем. Настроение будет радовать, а ваши смекалка и изобретательность помогут найти правильные решения. Отличный день для знакомств и общения, ваши искренность и естественность привлекают людей. Отношения, которые начнутся в этот день, могут иметь серьезное продолжение.

Стрелец