Почти полгода Примадонна вместе с семьей провела за границей. Как выяснилось, на днях артистка прилетела в Москву, а сегодня Алла Пугачева заглянула в гости к давнему другу.
ВИДЕО ⟩ Алла Пугачева вернулась в Россию
Игорь Гуляев поделился видео, на котором 73-летняя Примадонна ногой открывает дверцу своего роскошного автомобиля, а дизайнер встречает близкую подругу словами: «Глазам не верю, неужели в самом деле?» Алла Борисовна с улыбкой отвечает на приветствие: «Уже давно, я просто не могла никак собраться. А ты читаешь, что меня нет, да?»
По всей видимости, Пугачева вернулась в Россию, как и обещала, к сентябрю – чтобы повести детей Гарри и Лизу в школу. Ведь до начала учебного года осталось всего-то несколько дней. Последние полгода семья артистки провела сначала в Израиле, а потом в Латвии. Еще в начале этой недели Аллу Борисовну сфотографировали на премьере фильма «Жена Чайковского» в Риге.
Максим Галкин же после потери рекламных контрактов из-за антироссийской позиции вплотную занимается гастрольной деятельностью за границей. Пародист колесит с концертами по миру – уже состоялись его выступления в Юрмале, Таллинне, Хельсинки, Лондоне, Варшаве. Артист периодически выкладывает видео, где его овациями встречает публика, пишет Starhit.
Напомним, из-за отъезда звездной четы, стали поговаривать о продаже замка, который расположен в подмосковной деревне Грязь. Также ходили слухи, что в загородном доме уже обосновался внук Примадонны Никита Пресняков с супругой. Однако 31-летний певец опроверг эти домыслы. Более того, он заверил, что Пугачева и Галкин не выставляют на продажу имущество и не планируют переезжать в другую страну. Теперь, с возвращением артистки, все сплетни оказались ложными. Поклонники ликуют: «Наша самая родная! Дождались!»; «Ура! С возвращением!»; «Обворожительная Алла Борисовна! Любим!»