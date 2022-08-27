ВИДЕО ⟩ Алла Пугачева вернулась в Россию

Игорь Гуляев поделился видео, на котором 73-летняя Примадонна ногой открывает дверцу своего роскошного автомобиля, а дизайнер встречает близкую подругу словами: «Глазам не верю, неужели в самом деле?» Алла Борисовна с улыбкой отвечает на приветствие: «Уже давно, я просто не могла никак собраться. А ты читаешь, что меня нет, да?»

По всей видимости, Пугачева вернулась в Россию, как и обещала, к сентябрю – чтобы повести детей Гарри и Лизу в школу. Ведь до начала учебного года осталось всего-то несколько дней. Последние полгода семья артистки провела сначала в Израиле, а потом в Латвии. Еще в начале этой недели Аллу Борисовну сфотографировали на премьере фильма «Жена Чайковского» в Риге.

Максим Галкин же после потери рекламных контрактов из-за антироссийской позиции вплотную занимается гастрольной деятельностью за границей. Пародист колесит с концертами по миру – уже состоялись его выступления в Юрмале, Таллинне, Хельсинки, Лондоне, Варшаве. Артист периодически выкладывает видео, где его овациями встречает публика, пишет Starhit.