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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Хаос на парковках и пробки: таллиннка возмущена происходящим в центре города

Limon.ee
Хаос на парковках и пробки: таллиннка возмущена происходящим в центре города
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В редакцию Limon обратилась читательница, сообщившая, что обстановка на дорогах и парковках в центре Таллинна плачевная.

«Я сегодня отправилась в Кесклинн и была шокирована происходящим: парковки забиты, а некоторые вовсе оставляют свой автомобиль где попало», – написала читательница.

«На Рейди теэ и у Nautica пробки. Машины стоят и на обочинах, и на газоне. Я даже боюсь представить, что творится на Таллиннских Днях моря», – добавила женщина.

С 25 по 28 августа в столице проходят Дни моря, а вдобавок 27 августа проходит мероприятие Red Bull lennupäev 2022, что создало дополнительную нагрузку на улицы города. 

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