ГАЛЕРЕЯ ⟩ Хаос на парковках и пробки: таллиннка возмущена происходящим в центре города

«Я сегодня отправилась в Кесклинн и была шокирована происходящим: парковки забиты, а некоторые вовсе оставляют свой автомобиль где попало», – написала читательница.

«На Рейди теэ и у Nautica пробки. Машины стоят и на обочинах, и на газоне. Я даже боюсь представить, что творится на Таллиннских Днях моря», – добавила женщина.

С 25 по 28 августа в столице проходят Дни моря, а вдобавок 27 августа проходит мероприятие Red Bull lennupäev 2022, что создало дополнительную нагрузку на улицы города.