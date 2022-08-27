ЯРКАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Самолеты взлетали и падали в Адмиралтейский бассейн: 15 тысяч зрителей следили за невероятным шоу в Таллинне

«Супер! Очень счастливы! Просто невероятно! Аппарат Noo-Noo, к сожалению, всё еще где-то на дне, но все телепузики уже вернулись целыми и невредимыми! Мы в невероятном восторге!» – делятся эмоциями победители чемпионата.

Команда Robottolmar Noo-Noo набрала 45 баллов за дизайн аппарата, 46 баллов за шоу и пролетела в общей сложности 9 метров.

Команда победителей. Ни один Телепузик в ходе чемпионата не пострадал Фото: Jaanus Ree/ RedBull Content Pool

В десятку лучших вошли: Moss Thieves, AirNeanderthal, Pahhaart, Parry Hotter & Angry Kitten, Shield Sandwich, Sauna Men, Flying Turtle и Flying Stag. Всего в Red Bull Lennupäev приняли участие 35 команд, а самый длинный полет сегодня совершили ребята из команды OMD Flight-bot MK1, которые преодолели 15 метров в воздухе.

Посмотреть на безумные «полеты» самолетов собралось 15 000 человек, все они были восторженными зрителями.

Среди смелых и творческих участников победителя выбирало жюри, в состав которого вошли: ведущая Кейли Сюкияйнен, лыжница Келли Силдару, слэклайнер Яан Роозе, который недавно прошел через реку Маас, певица Лийс Лемсалу, Марью Зирель из Таллиннского порта, фитнес-тренер Марлен Хельдемеэль, музыкант Яагуп Туйск, представитель Magnetic MRO Эне Кирпус, заведующий кафедрой аэронавтики в Авиационной академии Карл-Эерик Унт и пилот Анника Руусмяэ.

Red Bull Lennupäev – это чемпионат самодельных летательных аппаратов построенных самостоятельно, где судьи оценивают самолеты в трех категориях: креативность, шоу и дальность полета. Таким образом, помимо основной задачи – перелета на большое расстояние, цель участия заключается в том, чтобы продемонстрировать оригинальный самолет с крутым дизайном, выдающуюся команду и предполетное выступление, способное поразить судей своим талантом и завоевать одобрение зрителей.

Red Bull Lennupäev проводится в Эстонии не в первый раз – первое такое мероприятие состоялось 14 лет назад, когда самый длинный полет в воздухе, 23 метра, совершила команда «Корабль по имени Самолет. Мировой рекорд принадлежит американцам, которым удалось пролететь на самодельном летательном аппарате 78,5 метров в Лонг-Бич.