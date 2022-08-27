Elu24 получил видео от испуганного пассажира автобуса, который увидел, как внешнее стекло автобуса разбилось об столб в Пайде. К удивлению пассажира, водитель автобуса не стал звать на помощь и продолжил путь до конечной остановки в Таллинне.
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ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Автобус, следовавший из Вильянди, прибыл в Таллинн с разбитым оконным стеклом
Автобус, следовавший из Вильянди, прибыл в Таллинн с разбитым оконным стеклом
«Автобус столкнулся со столбом в Пайде», – говорит женщина, находившаяся в автобусе. По словам женщины, автобус Lux Express, следовавший из Вильянди в Таллинн, задним ходом въехал в столб на автобусной остановке Пайде, повредив задний фонарь и правое заднее стекло.