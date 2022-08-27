Пн, 29.08.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать
Для подписчиков

ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Автобус, следовавший из Вильянди, прибыл в Таллинн с разбитым оконным стеклом

Анналийза Кёсс Limon.ee
,
Автобус, следовавший из Вильянди, прибыл в Таллинн с разбитым оконным стеклом
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Katkise aknaga Lux Express buss Tallinna bussijaamas 26. augustil.
Katkise aknaga Lux Express buss Tallinna bussijaamas 26. augustil. Фото: Taavi Sepp

Elu24 получил видео от испуганного пассажира автобуса, который увидел, как внешнее стекло автобуса разбилось об столб в Пайде. К удивлению пассажира, водитель автобуса не стал звать на помощь и продолжил путь до конечной остановки в Таллинне.

«Автобус столкнулся со столбом в Пайде», – говорит женщина, находившаяся в автобусе. По словам женщины, автобус Lux Express, следовавший из Вильянди в Таллинн, задним ходом въехал в столб на автобусной остановке Пайде, повредив задний фонарь и правое заднее стекло.

«Должно быть, он был так близко к столбу, что когда поворачивал повредил задний фонарь и заднее стекло», – говорит она. «Женщина в задней части автобуса сказала, что хорошо, что столб не врезался в нас», – вспоминает читательница.

Ключевые слова
Наверх