ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонские королевы красоты устроили веселое соревнование в парке Кадриорг

25 августа в парке Кадриорг Эстонский союз клубов Mölkky организовал турнир между красотками, претендующими на звание «Миссис Эстония» и «Королевы красоты Эстонии 2022», по популярной в мире уличной игре Mölkky.

4 сентября на том же месте пройдет турнир роз Mölkky среди женщин, где будет определена чемпионка Эстонии в женском одиночном зачете.

Красотки будут соревноваться за почетные звания лучших в субботу, 27 августа в 19.00 в клубе Vatican, расположенном в парке Таммсааре, где состоится гламурный финал конкурса «Миссис Эстония» и «Королева красоты Эстонии 2022».

Что такое Mölkky?

Mölkky, также известная как Finska – метательная игра, изобретенная финской компанией Lahden Paikka в 1996 году.

Фото: Missis Estonia

Игра Mölkky подходит для игроков начиная с 6 лет и требует как минимум двух игроков. В нее можно играть где угодно, например, в саду, парке, на пляже, травянистом поле или другой открытой площадке.

Посмотрите видео о том, как играть в Mölkky:

Источники: Molkkysuvi.ee, Союз эстонских клубов Mölkky