Исследователи из Южного медицинского университета в Гуанчжоу выяснили, что люди, которым нравится запах своего или чужого тела, имеют более высокое либидо. Результаты опубликованы в Archives of Sexual Behavior.
Сексологи выяснили, что желание нюхать себя и других связано с высоким либидо
Ученые опросили 249 жителей США, 1903 Китая и 313 Индии о том, как часто они обнюхивают себя или других и какое значение придают запаху, а также об их сексуальном желании. Во всех трех странах люди, которых привлекает запах тела, проявляют более сильное сексуальное желание. Сильнее всего этот эффект проявился у женщин. Этот результат справедлив для всех изученных культур, но запах оказался особенно важен для участников из Индии.
Хотя причина полученных результатов остается неясной, исследователи предполагают, что запах тела мог давать нашим предкам какую-то информацию о партнере, например, о его здоровье. Таким образом запах мог повлиять на выбор спутника.
Преыдущие исследования показали, что высокая обонятельная чувствительность коррелирует с более приятным сексуальным опытом и более частыми оргазмами. Однако работа авторов стала первым исследованием, посвященным связи чувствительности к запахам и либидо, пишет газета.ru.