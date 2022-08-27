Сексологи выяснили, что желание нюхать себя и других связано с высоким либидо

Ученые опросили 249 жителей США, 1903 Китая и 313 Индии о том, как часто они обнюхивают себя или других и какое значение придают запаху, а также об их сексуальном желании. Во всех трех странах люди, которых привлекает запах тела, проявляют более сильное сексуальное желание. Сильнее всего этот эффект проявился у женщин. Этот результат справедлив для всех изученных культур, но запах оказался особенно важен для участников из Индии.