Читатель Elu24 сообщил редакции о происшествии в Таллиннском порту с пожилой женщиной, которая ехала по эскалатору, упала и разбила голову. «Охранники подошли к ней, но не помогли. Должны ли охранники уметь оказывать первую помощь?» – интересуется читатель. Мы обратились в охранные фирмы за разъяснениями.
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«Пожилая женщина упала и разбила голову». Должны ли охранники уметь оказывать первую помощь?
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«Пожилая женщина упала и разбила голову». Должны ли охранники уметь оказывать первую помощь?
«Ранним утром 13 августа в D-терминале Таллиннского порта произошел несчастный случай – пожилая женщина упала на движущемся эскалаторе и у нее из головы начала литься кровь», – рассказал Elu24 Рауль, который в это время ожидал корабль в порту. По словам мужчины, женщине помогли другие пассажиры, но не сотрудники порта или охранники.
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