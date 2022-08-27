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«Пожилая женщина упала и разбила голову». Должны ли охранники уметь оказывать первую помощь?

Добавлены комментарии от охранных фирм G4S и Forus
Трийн Роос Limon.ee
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«Пожилая женщина упала и разбила голову». Должны ли охранники уметь оказывать первую помощь?
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Охранник G4S.
Охранник G4S. Фото: Mihkel Maripuu

Читатель Elu24 сообщил редакции о происшествии в Таллиннском порту с пожилой женщиной, которая ехала по эскалатору, упала и разбила голову. «Охранники подошли к ней, но не помогли. Должны ли охранники уметь оказывать первую помощь?» – интересуется читатель. Мы обратились в охранные фирмы за разъяснениями.

«Ранним утром 13 августа в D-терминале Таллиннского порта произошел несчастный случай – пожилая женщина упала на движущемся эскалаторе и у нее из головы начала литься кровь», – рассказал Elu24 Рауль, который в это время ожидал корабль в порту. По словам мужчины, женщине помогли другие пассажиры, но не сотрудники порта или охранники.

«Охранники действительно подошли к ней, но они ей не помогли. Они вызвали скорую помощь и наблюдали за происходящим со стороны. Проблема как раз в том, что никто из охранников (их было трое) не находился непосредственно рядом с пострадавшим, а держался на расстоянии», – говорит Рауль, который считает, что охранники должны знать, как оказывать первую помощь.

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