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А В ЭСТОНИИ? ⟩ В Финляндии предупреждают о дефиците туалетной бумаги

Limon.ee
В Финляндии предупреждают о дефиците туалетной бумаги
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Туалетная бумага. Иллюстративное фото.
Туалетная бумага. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Финская компания Metsä Tissue вынуждена сокращать производство туалетной бумаги из-за энергокризиса, пишет Yle.

Финская компания по производству санитарно-гигиенической бумаги Metsä Tissue предупреждает об угрозе дефицита туалетной бумаги.

Причина – сокращение производства из-за энергокризиса.

Уже ранее в этом году компания сообщила о временных простоях производства. Теперь ситуация еще больше ухудшилась, сообщается в пресс-релизе Metsä Tissue.

Высокая цена на энергию затрудняет бизнес на всех европейских рынках для Metsä Tissue.

Сокращение производства может негативно сказаться на наличии в продаже изделий из санитарно-гигиенической бумаги, предупреждает компания.

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