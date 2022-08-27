Финская компания Metsä Tissue вынуждена сокращать производство туалетной бумаги из-за энергокризиса, пишет Yle.
А В ЭСТОНИИ? ⟩ В Финляндии предупреждают о дефиците туалетной бумаги
В Финляндии предупреждают о дефиците туалетной бумаги
Финская компания по производству санитарно-гигиенической бумаги Metsä Tissue предупреждает об угрозе дефицита туалетной бумаги.
Причина – сокращение производства из-за энергокризиса.
Уже ранее в этом году компания сообщила о временных простоях производства. Теперь ситуация еще больше ухудшилась, сообщается в пресс-релизе Metsä Tissue.
Высокая цена на энергию затрудняет бизнес на всех европейских рынках для Metsä Tissue.
Сокращение производства может негативно сказаться на наличии в продаже изделий из санитарно-гигиенической бумаги, предупреждает компания.
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