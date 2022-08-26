ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Смотрите, какие крутые аппараты будут завтра парить над Таллинном на дне полетов Red Bull

Red Bull lennupäev – это соревнование самодельных летательных аппаратов, где судьи оценивают аппараты в трех категориях: креативность, производительность и дальность полета. Таким образом, помимо основной задачи – пролететь большое расстояние, нужно участвовать с крутым и оригинальным летательным аппаратом.

Мероприятие Red Bull lennupäev проводится в Эстонии уже не в первый раз – первое подобное мероприятие состоялось 14 лет назад, когда самый длинный полет в воздухе, 23 метра, совершил самолет команды «Корабль по имени Самолет». Мировой рекорд принадлежит американцам, которым удалось пролететь на самолете 78,5 метров в Лонг-Бич.

Приглашаем всех желающих завтра на День полетов Red Bull! Мероприятие бесплатное! Церемония открытия состоится в 13.00, а поближе рассмотреть летательные аппараты можно с раннего утра до 12.30.