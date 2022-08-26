Режиссер Эдуард Радзюкевич признался, что «устал» от «Сватов».
УСТАЛ? ⟩ Режиссер Радзюкевич объяснил, почему не будет снимать восьмой сезон «Сватов»
Режиссер Радзюкевич объяснил, почему не будет снимать восьмой сезон «Сватов»
«Я если честно, уже устал от всей этой истории. Если говорить о 8-м сезоне Сватов, то я конечно же не буду и не планирую быть там режиссером. Как говорится «не вхожу два раза в одну воду», – пояснил Радзюкевич.
Актер Федор Добронравов также отказался от участия в съемках восьмого сезона сериала «Сваты». Он не хочет стать актером одной роли и устал от образа Ивана Будько – жителя сельской местности, который выдал дочь замуж за горожанина и теперь вынужден подружиться с непохожими на его семью сватами, пишет газета.ru.
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