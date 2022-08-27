Телеведущая Анфиса Чехова в своем Instagram заверила, что наслаждается жизнью в США. Она призналась, что ее удивляют вопросы фанатов о том, что можно делать за рубежом.
ФОТО ⟩ Анфиса Чехова рассказала, чем занимается в США
Анфиса Чехова рассказала, чем занимается в США
«Что ты делаешь в Хьюстоне, Далласе, Остине, Америке?» Эти вопросы меня удивляют, честное слово. Я наслаждаюсь жизнью! Зачем вообще нужна эта жизнь, если ею не наслаждаться?» – высказалась Чехова.
Она напомнила, что некоторых людей и вовсе невозможно «вытащить» из дома. Чехова добавила, что в США люди не уделяют столько внимания своему внешнему виду, как в России. По словам телеведущей, она решилась носить платье, под которым виден целлюлит, так как в Штатах необязательно всегда хорошо выглядеть.
Ранее Чехова переехала в США, пишет газета.ru.
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