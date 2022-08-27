ФОТО ⟩ Анфиса Чехова рассказала, чем занимается в США

«Что ты делаешь в Хьюстоне, Далласе, Остине, Америке?» Эти вопросы меня удивляют, честное слово. Я наслаждаюсь жизнью! Зачем вообще нужна эта жизнь, если ею не наслаждаться?» – высказалась Чехова.

Она напомнила, что некоторых людей и вовсе невозможно «вытащить» из дома. Чехова добавила, что в США люди не уделяют столько внимания своему внешнему виду, как в России. По словам телеведущей, она решилась носить платье, под которым виден целлюлит, так как в Штатах необязательно всегда хорошо выглядеть.