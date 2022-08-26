26 августа в Cathouse Concert Hall в честь празднования дня независимости Украины выступила группа «Ляпис Трубецкой», вместе с её бессменным лидером Сергеем Михалком.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Давайте поддержим Украину, как мы это умеем»: в Таллинне выступает группа «Ляпис Трубецкой»
«Группа будет рада отметить это торжественное событие вместе со своими друзьями: только лучшие, всеми любимые хиты группы «Ляпис Трубецкой», дружественная атмосфера, и, конечно, общение с бессменным лидером группы – Сергеем Михалком», – сообщила группа «Ляпис Трубецкой», организующая в Таллинне концерт в честь Дня независимости Украины.
«Давайте поддержим Украину, как мы это умеем, а также круто проведём время и споём вместе любимые песни!»
Средства собранные с продажи билетов на концерт пойдут на помощь Украине.
«Ляпис Трубецкой» – советская и белорусская панк-рок-группа, названная в честь комического героя романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», поэта-халтурщика Никифора Ляписа, который печатался под псевдонимом Трубецкой. Группа является лауреатом премий RAMP, «Рок-коронация», «Чартова дюжина», «Степной волк», ZD Awards, Ultra-Music Awards.
Смотрите галерею с концерта группы «Ляпис Трубецкой» в таллиннском Cathouse Concert Hall.