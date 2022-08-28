Лучшие женские духи всех времен: десять неповторимых ароматов

Аромат Chanel № 5, Chanel — самому известному аромату современности уже 90 лет! Chanel № 5 по заказу мадам Коко был изобретен господином Бо, парфюмером российского царского двора, бежавшим в Париж во время революции. Он представил законодательнице мод 10 ароматов на выбор. Она остановилась над эссенцией под номером 5 – отсюда и название легендарных духов.

Верхние ноты аромата составляют альдегиды, нероли, иланг-иланг, бергамот и лимон. В сердце запаха самые что ни на есть женственные ноты: ирис, корень фиалки, жасмин, ландыш, роза. В базе – амбра, сандаловое дерево, пачули, мускус, виверра, ваниль, дубовый мох, ветивер.

Когда в 1954 году один американский журналист спросил Мерилин Монро, что на ней надето, когда она ложится спать, актриса ответила: «Несколько капель Chanel Nº 5». О лучшей рекламе аромата можно только мечтать.

Аромат Poison, Christian Dior — Появление культового аромата Poison в 1985 году было таким же громким, как появление стиля new look, созданного маэстро Диором полувеком ранее.

Откровенный аромат, созданный Эдуардом Флешьером, потряс общественность. Пряный, сильный, чувственный и стойкий парфюм – настоящий взрыв экзотических цветов и райских фруктов. Ноты малины, кассии, черной смородины, тропической древесины и амбры переплетены в органичную симфонию, громкую и певучую, страстную, как истинная любовь.