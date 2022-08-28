Лучшие женские духи всех времен: десять неповторимых ароматов
Аромат Chanel № 5, Chanel — самому известному аромату современности уже 90 лет! Chanel № 5 по заказу мадам Коко был изобретен господином Бо, парфюмером российского царского двора, бежавшим в Париж во время революции. Он представил законодательнице мод 10 ароматов на выбор. Она остановилась над эссенцией под номером 5 – отсюда и название легендарных духов.
Верхние ноты аромата составляют альдегиды, нероли, иланг-иланг, бергамот и лимон. В сердце запаха самые что ни на есть женственные ноты: ирис, корень фиалки, жасмин, ландыш, роза. В базе – амбра, сандаловое дерево, пачули, мускус, виверра, ваниль, дубовый мох, ветивер.
Когда в 1954 году один американский журналист спросил Мерилин Монро, что на ней надето, когда она ложится спать, актриса ответила: «Несколько капель Chanel Nº 5». О лучшей рекламе аромата можно только мечтать.
Аромат Poison, Christian Dior — Появление культового аромата Poison в 1985 году было таким же громким, как появление стиля new look, созданного маэстро Диором полувеком ранее.
Откровенный аромат, созданный Эдуардом Флешьером, потряс общественность. Пряный, сильный, чувственный и стойкий парфюм – настоящий взрыв экзотических цветов и райских фруктов. Ноты малины, кассии, черной смородины, тропической древесины и амбры переплетены в органичную симфонию, громкую и певучую, страстную, как истинная любовь.
Аромат Youth Dew, Estee Lauder («Роса юности») – первые американские духи, покорившие мир. В 1950 году мадам Лаудер решила создать аромат, которым можно было бы пользоваться в любое время дня, а не только вечером, как предписывали тогда правила хорошего тона из Европы. К тому же это была попытка демократизировать парфюмерию, сделать ее доступной для многих женщин, превратить из роскошного подарка в ежедневный приятный обиход.
В 1952 году появилось масло для ванны Youth Dew, а в следующем году и духи под тем же названием. Аромат сегодня кажется очень интенсивным, даже тяжелым – но именно этого хотели американки в 50-е годы.
Youth Dew – это цветочно-амбровый запах для уверенных в себе и собственной привлекательности женщин. Верхние ноты состоят из ароматов апельсина, бергамота и персика, за ними следуют скромные цветы: гиацинт, ромашка и листья герани; в сердцевине – роза, жасмин, орхидея, душистая гвоздика и корица; в базе – ветивер, пачули, опопонакс и сандаловое дерево, восточные амбра, мускус, бурбонская ваниль, ладан и ароматическая смола.
Аромат L’Air du Temps, Nina Ricci — культовый аромат французского модного дома был создан в послевоенном 1948 году.
Сын Нины Риччи Роберт, увлекавшийся созданием ароматов больше, чем разработкой линий одежды, ставил перед парфюмером Франсисом Фаброном простую задачу: воплотить в запахе радость, спокойствие, беззаботность мирного существования, по которым так соскучилась Европа.
Даже оригинальный флакон L’Air du Temps соответствовал замыслу создателей – крышка его украшалась и украшается до сих пор декоративными голубями – символами мира.
Символичным стало и название аромата L’Air du Temps, означающее буквально «дух времени». Жасмин, роза, фиалка придают парфюму дух молодости и романтичности, а сандал, мускус амбра и кедр – чувство благополучия, стабильности, уверенности. Однако точная формула аромата остается в секрете вот уже более 60 лет.
Аромат Shalimar, Guerlain — легендарный парфюм Guerlain Shalimar был создан в том же году, что и Chanel № 5, то есть в 1921-м, однако в свет вышел только четыре года спустя. Случилось это на Всемирной выставке в Большом дворце Парижа.
Классический восточный парфюм создал сам Жак Герлен – в 20-е годы Париж был охвачен модой на Восток. При создании мягкого сандалового запаха Герлен вдохновлялся историей принцессы Мумтаз-Махал, во имя которой ее супруг Шах-Джахан воздвиг Тадж-Махал. «Шалимар» переводится с санскрита как «храм любви».
Парфюмерная композиция открывается острыми нотами мандарина, лимона, кедра и бергамота. Чувственное сердце прячет ароматы ириса, жасмина, майской розы, бобов тонка и ветивера. Волнующая база состоит из кожи, сандалового дерева, опопонакса, циветты, ванили и ладана. Настоящая сказка Востока!
Аромат Opium, Yves Saint Laurent — легендарный аромат Opium был выпущен Ивом Сен-Лораном в 1977 году и стал воплощением его любви к Востоку и ориентальному пониманию женской красоты и привлекательности.
Кутюрье сам выбирал провокационное название для ароматного творения. Никогда прежде во Франции не выпускались духи с такой высокой концентрацией алкоголя, оставляющей плотный шлейф. Парфюмеры Жан-Луи Сизек и Жан Амик воплотили в запахе страсть и загадочность азиатской ночи. Композиция открывается пряными и фруктовыми нотами (амбра, мускус, лавр, гвоздика, ваниль, корица, перец, кориандр мандарин, апельсин, слива, персик). В сердце – богатый букет цветов: роза, гвоздика, ландыш, жасмин, ирис, иланг-иланг. В базе слышится экзотическая смесь из сладкой ароматной древесины (сандаловое дерево) и ладана. Этот вечерний аромат настолько стоек, что ощущается и на следующее утро.
Аромат Obsession, Calvin Klein — в 1985 году парфюмером Жаном Гишаром было создано «наваждение» от Calvin Klein.
Аромат Obsession открывается нотами мандарина, бергамота, розы, цветов апельсина. Сердце – весьма нестандартное: кориандр, бархатцы и полынь. В базе – амбра и мох. Неординарные компоненты создают столь же неординарный запах, забыть который невозможно (а заодно и его обладательницу!). На презентации аромата Кельвин Кляйн сказал: «Я не хотел получить старомодные духи, я хотел нечто прямое, чувственное и провокационное – именно такой я вижу настоящую женщину».
Аромат 212, Carolina Herrera — один из самых востребованных ароматов современности – 212 – был создан в 1997 году. Название 212 – это телефонный код Нью-Йорка, любимого города Каролины Эрреры.
Сама она описывает 212 как провокационный, «породистый», свежий, но насыщенный аромат. Он создан из самых благородных растений: сандала, мускуса, мандаринового дерева, бергамота, цветков шелкового дерева и апельсина, камелии, атласного дерева и цветка под названием «королева ночи».
Мягкие цветочные ноты сочетаются в нем с нежной пудровой древесиной. А фруктовые и мускусные ноты придают запаху энергичность, жизнелюбие и силы – настоящий дух Большого Яблока!
Аромат Magnetism, Escada — первый восточный аромат от Escada был создан в 2003 году. Парфюмер Пьер Бурдон уверяет, что Magnetism наполнен магической силой, которая двигает женщину навстречу любви. Появится ли любовь после покупки запаха, покажет время, но приподнятое настроение и пробуждение чувств гарантированы.
Аромат состоит из смеси чувственных и остро-пряных компонентов: ландыша, сандала, ванили, мускуса, жасмина, древесины, амбры, фрезии, ириса, черной смородины, сливы, базилика, бессмертника и цветков миндаля.
Аромат For Her, Narciso Rodriguez — первый аромат одной из самых знаменитых модных марок современности вышел в 2003 году. Сам дизайнер говорит, что Narciso Rodriguez For Her – это его подарок всем женщинам, частичка его самого, которую он хочет преподнести всем представительницам прекрасного пола.
Основой парфюмерной композиции является чувственный египетский мускус. Для Нарцисо Родригеса этот запах связан с его первой юношеской любовью.
Также аромат содержит ноты ванили, мускуса, древесины, амбры, ветивера, цветов апельсина, меда и османтуса. Такой ароматный коктейль прямо-таки заставляет чувствовать себя желанной!