Лучшие женские духи всех времен: десять неповторимых ароматов

Аромат For Her, Narciso Rodriguez — первый аромат одной из самых знаменитых модных марок современности вышел в 2003 году. Сам дизайнер говорит, что Narciso Rodriguez For Her – это его подарок всем женщинам, частичка его самого, которую он хочет преподнести всем представительницам прекрасного пола.