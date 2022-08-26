Шесть признаков человека, который лишь притворяется добреньким, а на деле имеет злое сердце

Какого бы белого и пушистого человек из себя ни строил, он не может контролировать поведение постоянно и на 100%. Приглядитесь к следующим сигналам, которые указывают на то, что перед вами на самом деле не добряк, а жестокая личность со злым сердцем. Заодно и себя проверьте на количество совпавших пунктов.

Человек — плохой друг

Обычно человек со злым сердцем общается с кем-то только в те моменты, когда у обоих всё хорошо. Ему абсолютно неважно, притворяется ли друг, говоря, что "всё нормально", или у того действительно нет никаких проблем. Злюка всё равно не откликнется на зов о помощи, даже если его об этом попросить. В такие моменты люди-змеи, наоборот, могут на время исчезнуть.

Злой человек никогда не скажет о реальном положении дел

Станет обманывать, вводить в заблуждение или просто недоговаривать. Злому человеку важно чувствовать превосходство над другими, поэтому он всеми силами постарается сделать так, чтобы знать чуточку больше. Для использования информации в своих коварных целях, разумеется.

Человек ненавидит ответственность

И всячески старается её избежать. Человек со злым сердцем постоянно находит тысячу отговорок и оправданий, почему не сдержал слово или не выполнил обещанное. Такая личность легко и без зазрения совести подставит кого-то другого, чтобы не погореть самому.

Человек со злым сердцем часто манипулирует