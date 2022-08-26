Внешность обманчива. Не может быть искренним человек, кто постоянно пытается казаться хорошим. По этим маленьким деталям в поведении можно запросто распознать злодея, даже если им окажетесь вы сам, пишет Лайф.
Шесть признаков человека, который лишь притворяется добреньким, а на деле имеет злое сердце
Какого бы белого и пушистого человек из себя ни строил, он не может контролировать поведение постоянно и на 100%. Приглядитесь к следующим сигналам, которые указывают на то, что перед вами на самом деле не добряк, а жестокая личность со злым сердцем. Заодно и себя проверьте на количество совпавших пунктов.
Человек — плохой друг
Обычно человек со злым сердцем общается с кем-то только в те моменты, когда у обоих всё хорошо. Ему абсолютно неважно, притворяется ли друг, говоря, что "всё нормально", или у того действительно нет никаких проблем. Злюка всё равно не откликнется на зов о помощи, даже если его об этом попросить. В такие моменты люди-змеи, наоборот, могут на время исчезнуть.
Злой человек никогда не скажет о реальном положении дел
Станет обманывать, вводить в заблуждение или просто недоговаривать. Злому человеку важно чувствовать превосходство над другими, поэтому он всеми силами постарается сделать так, чтобы знать чуточку больше. Для использования информации в своих коварных целях, разумеется.
Человек ненавидит ответственность
И всячески старается её избежать. Человек со злым сердцем постоянно находит тысячу отговорок и оправданий, почему не сдержал слово или не выполнил обещанное. Такая личность легко и без зазрения совести подставит кого-то другого, чтобы не погореть самому.
Человек со злым сердцем часто манипулирует
Тираны, абьюзеры, психопаты и просто злые люди часто прибегают к манипуляциям. Таким способом они самоутверждаются за счёт обманутых или использованных в собственных целях людей. Если вы замечаете за собой тягу к подобным действиям, это опасный сигнал.
Злой человек становится провокатором конфликтов
Злодей подпитывается энергией конфликта, поэтому часто сталкивает людей друг с другом. Он не станет участвовать в ссоре, но с удовольствием посмотрит на распри со стороны. Человек со злым сердцем даже может специально накалять обстановку, если оппоненты вдруг решат разойтись с миром.
Человек-злюка хочет всё контролировать
И снова про идею, что только они должны быть значимыми. Такие личности хотят руководить и управлять, чтобы как можно больше людей им подчинялись. Из-за того что сам по себе злой человек чувствует невероятное бессилие, хочет тотальным контролем избавиться от этого чувства. С точки зрения психологии злюки просто боятся всего вокруг, включая окружающих. Поэтому стараются сделать так, чтобы никаких неожиданностей с ними не случалось. Но даже с контролем невозможно уберечь себя от разных форс-мажоров.