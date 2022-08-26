Дочь Алессандры Амбросио уже готова составить конкуренцию маме

Детей знаменитости показывают нечасто, по крайней мере в своих соцсетях. Но только когда они маленькие: подростки все чаще разрешают своим популярным родителям публиковать фото с ними в ленту, и тогда мы с легкостью понимаем, кто из отпрысков пошел в известную маму, а кто – в отца, пишет Супер.