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Дочь Алессандры Амбросио уже готова составить конкуренцию маме

Limon.ee
Дочь Алессандры Амбросио уже готова составить конкуренцию маме
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Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио Фото: Laurent VU/SIPA

Детей знаменитости показывают нечасто, по крайней мере в своих соцсетях. Но только когда они маленькие: подростки все чаще разрешают своим популярным родителям публиковать фото с ними в ленту, и тогда мы с легкостью понимаем, кто из отпрысков пошел в известную маму, а кто – в отца, пишет Супер.

Вот и модель Алессандра Амбросио в честь 14-летия дочери Ани Луизы опубликовала фото с ней. Явно свежий кадр с летних каникул, на котором мать и дочь позируют на фоне воды и пляжа. Смотреть такие фото, конечно, решительно невозможно в жарком городе. Поэтому запаситесь терпением.

Не сказать, чтобы мать и дочь – одно лицо. Скорее Аня похожа на своего отца Джейми Мазура, а вот фигурой девочка точно пошла в Алессандру. Гены берут свое! Да и с таким примером перед глазами подросток вряд ли будет объедаться любимым многими ровесниками фастфудом.

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