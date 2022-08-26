Объявлены новые исполнители Station Narva – Киммо Похьонен, Bert on Beats, margiiela и Meisterjaan и другие

Bert on Beats, также известный как Берт Прикенфельдт, представит в приграничном городе программу из мрачного техного и кинематографичной авторской электроники. Впервые он не будет использовать компьютеры и проигрыватели пластинок, а водрузит на сцене модульные синтезаторы, драм-машины и другое аналоговое оборудование, чтобы максимально достоверно передать взаимодействие между человеком и машиной. Артист продемонстрирует, чего можно ожидать от выходящего осенью альбома Seven. Под псевдонимом DJ Critikali Берт также выступит на сцене Station Narva в составе группы A-Rühm!

Bert on Beats Station Narva

Еще до того, как в прошлом году margiiela выпустили свою первую песню на крупном лейбле Sony Music Baltic, их характерный флоу уже успел произвести фурор на местной трэп-сцене. На сегодняшний день они уже выпустили несколько синглов, самым известным из которых является хит Sucka Shit, выпущенный в мае этого года. По мнению многих, это одна из лучших эстонских рэп-песен новой волны.

margiiela Station Narva

Кибер-трикстер Meisterjaan будет плавно лавировать между своими старыми и новыми треками, порой заплывая в бухту полной импровизации. Тамбурин, вокал, гитара, лупер и живая электроника — все готово для того, чтобы воззвать к жизни богов пульсирующего этно-техно, кровавого габбера или аутсайдерского кантри.

Meisterjaan Station Narva

SUVE — новый студийный проект Йонаса Каарнаметса и Кристьяна Калласа. В их музыке слышны отголоски прошлого, от советской эстрады 70-80-х годов до японского городского попа и американского яхт-рока. Все это сталкивается с лоу-файным инди нового тысячелетия и тонет в море горько-сладкой летней ностальгии и вечного эскапизма.

Также на фестивале будут представлены артисты из Нарвы. Роман Емельянов, также известный как PTF1987, является важным членом таллиннско-нарвского объединения Bass372. Его музыка, наполненная дабстепом и брейкбитом, мрачна и атмосферна, а басовым линиям и партиям барабанов всегда отводится особая роль в сведении. Певица и автор песен IVI вместе с продюсером Коуллином будут гнуть изящную линию танцевального R&B, дип-попа и синти-попа.

Ранее обнародованный список исполнителей Station Narva 2022 включают в себя украинскую электрофолк-группу Onuka, британское эйсид-джазовое трио Red Snapper, отмечающих 40-летие Mahavok и недавно вернувшихся A-Rühm. Концерты пройдут 9 и 10 сентября в историческом Кренгольмском квартале на трех сценах: в Нарвской арт-резиденции, в здании Управления Кренгольмской мануфактуры и во дворе между ними. Каждый вечер после концертной программы будут проходить афтепати в арт-клубе Ro-Ro на берегу реки Нарова.

Полная программа фестиваля будет объявлена в течение августа.

В Piletilevi продаются фестивальные абонементы Station Narva 2022 по цене 35 евро (с 5 сентября — по 45 евро) и билеты на отдельные дни по цене 20 евро. Фестивальный абонемент обеспечивает вход на все концерты 9-10 сентября, а также на Бизнес-день (по предварительной регистрации), билеты на отдельные дни — на концерты 9 и 10 сентября соответственно. На афтепати в арт-клуб Ro-Ro можно попасть как по фестивальному абонементу, так и по отдельному билету, который стоит 10 евро.

Организатором фестиваля Station Narva, который проходит в Нарве уже в пятый раз, является компания Shiftworks в сотрудничестве с нарвской командой. Партнеры: Нарвская арт-резиденция (NART), Narva Gate, Art Club Ro-Ro, Нарвский творческий инкубатор OBJEKT и день обсуждений BAZAR. Мероприятие Station Narva поддерживают город Нарва, Министерство культуры, Фонд интеграции, Капитал культуры, Fortaco и Институт Финляндии.

Международная деятельность Station Narva, направленная на то, чтобы представить Эстонию как привлекательное место для любителей музыки и культуры, поддерживается средствами Европейского фонда регионального развития. Информационными партнерами фестиваля являются Postimees Grupp и Põhjarantnik/Северное побережье.

Обзор программы Station Narva 2022

Четверг, 8 сентября

16:00 Открытие фестиваля

17:00 Обсуждения BAZAR

(Кренгольмский квартал, Joala 18/20)

Пятница, 9 сентября

Бизнес-день

Музыкальная программа

Сцена во дворе

18:00–00:00

SUVE (EE)

Red Snapper (UK)

A-Rühm (EE)

A-Rühm Station Narva

Здание Управления Кренгольмской мануфактуры (Joala 20)

20:00–00:00

margiiela (EE)

IVI (EE)

meisterjaan (EE)

Сцена NART (Joala 18)

19:00–22:00

Арт-клуб Ro-Ro (Jõe 3)

00:00-04:00 Диджеи

Суббота, 10 сентября

12:00–18:00

Бесплатные концерты на городских сценах по всему городу

Музыкальная программа

Сцена во дворе

18:00–00:00

Mahavok (EE)

Onuka (UA)

Onuka Station Narva

Здание Управления Кренгольмской мануфактуры (Joala 20)

19:00–00:00

PTF1987 (EE)

Bert on Beats (EE)

Сцена NART (Joala 18)

19:00–22:00

Art Club Ro-Ro (Jõe 3)

00:00-04:00 Диджеи

Воскресенье, 11 сентября

11:00-12:00

Завтрак по-нарвски

Центр VitaTiim (Tuleviku 7)

На протяжении всего фестиваля, в обычные часы работы Нарвского колледжа для всех желающих будет открыта фотовыставка «Звучащие пространства». Она посвящена творчеству Камерного хора Эстонской филармонии и отражает физическое и духовное пространство, в котором творит один из самых признанных хоров мира.