ВНИМАНИЕ! ⟩ Жителей Эстонии просят помочь найти блудную Милли

«Это молодая птица, которая улетела вечером 24 августа в районе Юленурме, а уже через час оказалась на улице Тяхе и заночевала в Карловой», – говорит хозяйка попугая Ульяна. Если судить по скорости передвижения блудной Милли, обнаружиться она может совсем в неожиданном месте, а может, даже уже далеко от Тарту.

Днем 25 августа птицу видели в одном из районов Тарту, Карлова, и люди старательно связывались с Ульяной. «Мы поехали в Карлову и даже сами увидели Милли на углу улицы Саэкоя. Она сидела на высоком дереве, мы даже пытались выйти на контакт, но из-за того, что она начала отвечать нам, на нее напали вороны. Мужчина видел в бинокль, что за Милли гоняются вороны», – рассказывает Ульяна. После нападения ворон Милли снова улетела.

«Сегодня утром птицу искали в Карловой. Она была на улице Сальме, но вороны загнали ее на улицу Парги. В данный момент птица может быть либо в Аннелинне, либо в центре города, кто знает...», – говорит отчаявшаяся хозяйка попугая.

Птица отзывается на следующие слова: «милли-калли», «милли-муси», «типа-тапа», «ку-ку», «мак-мак-мак», «чау». Птица также реагирует на свист и щелкающие звуки ртом.

Если человек, нашедший птицу, будет использовать слова, упомянутые выше, попугай, скорее всего, вступит с ним в контакт. «Предыдущий владелец научил ее сидеть на голове, мы тренировали ее садиться на плечо и на руку. Но, возможно, она захочет сесть на голову», – говорит Ульяна.

«Пугать Милли нельзя, старайтесь вступить с ней в контакт, а если это получится, продолжайте говорить спокойно. Если будет возможность, постарайтесь накинуть на попугая одеяло или что-нибудь еще, чтобы он не смог вновь улететь», — советует хозяйка Милли.

«О, беспокойство так велико, но есть утешители, которые говорят, что с помощью неравнодушных мы сможем быстро вернуть домой нашего попугая», – говорит Ульяна.