Этот симптом самого смертоносного рака можно увидеть, просто оттянув веко

Острый моноцитарный лейкоз является одним из самых смертоносных видов онкологии, но встречается редко по сравнению с лимфоцитарной лейкемией или множественной миеломой. Однако для лечения любого вида лейкоза очень важна его своевременная диагностика, и потому необходимо как можно раньше заметить симптомы болезни.

Развитие анемии

Самыми распространенными проявлениями лейкозов считаются необъяснимая потеря веса, возникающие без причин гематомы и синяки, а также постоянная слабость. Но есть еще один признак, который является поводом немедленно обратиться к врачу.

О нем рассказали эксперты Blood Cancer UK — британской благотворительной организации, которая занимается финансированием исследований всех видов рака крови. По словам медиков, из-за нарушения процесса кроветворения человек, у которого развивается онкологическое заболевание, может столкнуться с анемией.

О том, что число эритроцитов снизилось, говорит бледность. Обычно заметить ее сложно, ведь оттенок кожи меняется незначительно, и это не бросается в глаза. Но есть участок тела, где заметить анемию проще всего.

В Blood Cancer UK советуют оттянуть нижнее веко и оценить состояние слизистой. Если она темно-розовая или красная, то всё в порядке. А вот белая или бледно-розовая внутренняя сторона — повод немедленно обратиться к врачу.

Необычные симптомы лейкоза

Существуют еще три «тихих» симптома лейкоза, на которые стоит обращать внимание. Первый — это чрезмерная потливость по ночам. Если ты понимаешь, что каждое утро просыпаешься в мокрой насквозь пижаме без видимых на то причин, обязательно обратись к терапевту.

Второй признак лейкоза — усталость и упадок сил после сна. Иногда они вызваны естественными причинами: например, хроническим недосыпом. Но если каждое утро ты чувствуешь себя разбитой, даже если провела в постели 10 часов, то это повод насторожиться.