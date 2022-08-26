На самом деле диагноза «рак крови» не существует: за этим словосочетанием скрывается целая группа лейкозов — опасных заболеваний кровеносной системы, пишет thevoicemag.ru.
Этот симптом самого смертоносного рака можно увидеть, просто оттянув веко
Острый моноцитарный лейкоз является одним из самых смертоносных видов онкологии, но встречается редко по сравнению с лимфоцитарной лейкемией или множественной миеломой. Однако для лечения любого вида лейкоза очень важна его своевременная диагностика, и потому необходимо как можно раньше заметить симптомы болезни.
Развитие анемии
Самыми распространенными проявлениями лейкозов считаются необъяснимая потеря веса, возникающие без причин гематомы и синяки, а также постоянная слабость. Но есть еще один признак, который является поводом немедленно обратиться к врачу.
О нем рассказали эксперты Blood Cancer UK — британской благотворительной организации, которая занимается финансированием исследований всех видов рака крови. По словам медиков, из-за нарушения процесса кроветворения человек, у которого развивается онкологическое заболевание, может столкнуться с анемией.
О том, что число эритроцитов снизилось, говорит бледность. Обычно заметить ее сложно, ведь оттенок кожи меняется незначительно, и это не бросается в глаза. Но есть участок тела, где заметить анемию проще всего.
В Blood Cancer UK советуют оттянуть нижнее веко и оценить состояние слизистой. Если она темно-розовая или красная, то всё в порядке. А вот белая или бледно-розовая внутренняя сторона — повод немедленно обратиться к врачу.
Необычные симптомы лейкоза
Существуют еще три «тихих» симптома лейкоза, на которые стоит обращать внимание. Первый — это чрезмерная потливость по ночам. Если ты понимаешь, что каждое утро просыпаешься в мокрой насквозь пижаме без видимых на то причин, обязательно обратись к терапевту.
Второй признак лейкоза — усталость и упадок сил после сна. Иногда они вызваны естественными причинами: например, хроническим недосыпом. Но если каждое утро ты чувствуешь себя разбитой, даже если провела в постели 10 часов, то это повод насторожиться.
Также о раке крови может говорить зуд после горячего душа. Дело в том, что на ранних стадиях развития болезни клетки, содержащие медиатор аллергических реакций — гистамин, становятся сверхчувствительными, заставляя кожу реагировать на горячую воду. Так что если понимаешь, что на привычные водные процедуры тело стало реагировать странно, обязательно обратись к врачу!