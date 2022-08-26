ЖУТКИЕ КАДРЫ ⟩ Бывшая жена Арнольда Шварценеггера переборщила с пластикой

Чтобы убрать с лица следы тяжелейшего психологического стресса после развода со Шварценеггером, Мария Шрайвер прибегла к помощи пластических хирургов, но похоже переборщила.

Папарацци удалось запечатлеть Марию Шрайвер в середине августа. Пользователи Сети отметили, что бывшая жена Арнольда Шварценеггера существенно изменилась в последнее время.

Шрайвер попала в объективы камер вездесущих папарацци, когда приехала посмотреть свой новый дом в Санта-Монике. Бывшая жена Арнольда, которой сейчас 66 года, была скромно одета и без макияжа. Шрайвер даже улыбнулась, когда заметила папарацци, но издание Page Six отметило, что ее лицо выглядело ужасающе.

Мария Шрайвер – телевизионная журналистка, чье имя стало известно во всем мире после того, как она вышла замуж за Арнольда Шварценеггера. Несмотря на то, что женщина родила любимому мужу четверых детей, звездный брак распался спустя 25 лет совместной жизни