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Поклонники очарованы пляжным фото блогера из Эстонии: это бикини и ты – идеальное сочетание

Limon.ee
Поклонники очарованы пляжным фото блогера из Эстонии: это бикини и ты – идеальное сочетание
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Эстонский блогер Деана Нооп наслаждается отпуском и солнечной погодой в Португалии! Оттуда Деана поделилась красивой пляжной фотографией, которая очаровала многих поклонников ее YouTube-канала.

Ютубер Деана Нооп поделилась фотографией с пляжа в социальных сетях, чем очаровала многих своих поклонников. «Действительно, как модель Victoria's Secret», – похвалили блогера на фан-странице, посвященной ей, имея в виду бикини, которое надела Деана.

По словам одного, этот топ от бикини сидит на Деане как влитой: «Это бикини и ты – идеальное сочетание».

«Я хотел бы сам быть там», – добавил кто-то из зависти к бикини.

Другой же сравнил Деану с поп-звездой Бритни Спирс, когда той было около 20 лет.

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