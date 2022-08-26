Поклонники очарованы пляжным фото блогера из Эстонии: это бикини и ты – идеальное сочетание

Ютубер Деана Нооп поделилась фотографией с пляжа в социальных сетях, чем очаровала многих своих поклонников. «Действительно, как модель Victoria's Secret», – похвалили блогера на фан-странице, посвященной ей, имея в виду бикини, которое надела Деана.

По словам одного, этот топ от бикини сидит на Деане как влитой: «Это бикини и ты – идеальное сочетание».

«Я хотел бы сам быть там», – добавил кто-то из зависти к бикини.