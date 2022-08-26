Если ничего не хочется делать: психолог рассказала про упражнение «божественная лень»

Нас с детства учили, что лениться нехорошо. Приговаривали: «Делу время, а потехе — час!». Что если не трудиться, мы вырастем тунеядцами и потолком нашей профессиональной реализации будет мытье полов в подъезде или работа дворником.

Психологи уверены, что подобная мотивация — не мотивация вовсе, а воспитание от противного. И предлагают посмотреть на природу лени с нового ракурса, отличного от стереотипов родовой системы.

«Лень полезна — и точка»

- После фразы, что лень полезна, хочется поставить точку, но объяснить этот феномен, конечно, нужно, — говорит психолог Татьяна Клишина. — Желание полениться, все бросить и остановиться — это естественная потребность психики и организма любого человека. Во-первых, это звоночек об отдыхе. В современном скоростном мире под влиянием страха опоздать и потерять время, мы научились игнорировать природные ритмы своего тела. Мы сокращаем сон, употребляем пищу на бегу, впихиваем в себя уже «неневпихуемый» информационный поток. А потом лечимся от созданного самим себе стресса.

Причина этих перегрузок в том, что человек не позволяет себе лениться — то есть вот так запросто просто совершенно ничего не делать. Важно заметить, что лениться и делать рекомендуемые для отдыха и перезагрузки дела — это разные вещи.