Земфира отметила свой 46-й день рождения в компании закадычной подруги Ренаты Литвиновой, которая живёт в Париже.
Земфира отметила 46-летие в компании Литвиновой и ее кота
Земфира отметила 46-летие в компании Литвиновой и ее кота
Фото с поздравлениями и подарком подруге актриса опубликовала в соцсетях.
В кадре певица позирует с букетом цветов и котом хозяйки Эркюлем. Также Литвинова опубликовала архивное фото с Земфирой.
С днём рождения, любимая певица! — подписала фото актриса.
Подружки живут в Париже. Литвинова в столице Франции регулярно участвует в модных фотосессиях, посещает показы, Земфира объявила о мировом гастрольном туре.