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Земфира отметила 46-летие в компании Литвиновой и ее кота

Limon.ee
Земфира отметила 46-летие в компании Литвиновой и ее кота
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Земфира
Земфира Фото: Andreyev Georgy

Земфира отметила свой 46-й день рождения в компании закадычной подруги Ренаты Литвиновой, которая живёт в Париже.

Фото с поздравлениями и подарком подруге актриса опубликовала в соцсетях.

В кадре певица позирует с букетом цветов и котом хозяйки Эркюлем. Также Литвинова опубликовала архивное фото с Земфирой.

С днём рождения, любимая певица! — подписала фото актриса.

 

Подружки живут в Париже. Литвинова в столице Франции регулярно участвует в модных фотосессиях, посещает показы, Земфира объявила о мировом гастрольном туре.

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