«Прибил ее и выкинул в реку»: озвучена версия гибели звезды «Дома-2»

Накануне стало известно о смерти в возрасте 28 лет звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей. Тело девушки нашли в реке в Санкт-Петербурге.

Шокирующую новость о трагедии прокомментировала ведущая скандальной телестройки Ксения Бородина. В своих соцсетях она высказалась по поводу смерти яркой блондинки. «Когда погибают молодые – это ужас!» – написала телеведущая.

По словам подруги погибшей Кочервей, бывшей участницы «Дома-2» Олеси Малибу, девушка употребляла наркотики и напивалась каждый день.

По словам собеседницы журналистов, Кочервей жаловалась на угрозы неизвестного мужчины из Москвы.

Из-за этого она даже перебралась в Санкт-Петербург, несмотря на то, что там она получала меньше денег. Девушка добавила, что ее подруга зарабатывала только услугами эскорта. При этом бывшая участница «Дома-2» не верит в предположение о суициде. «Скорее всего, ее нашел мужик из Москвы, которого она пыталась увести из семьи», – сказала она.

По ее словам Кочервей постоянно «крутилась» с женатыми и могла «кого-то довести». Малибу предположила, что возможный убийца мог находиться в наркотическом опьянении, как и Анастасия. «Прибил ее и выкинул в реку – вот и все», – цитирует Малибу Starhit.