Аппетиты растут: семь культовых блюд из фильмов и сериалов

Окорок из «Тома и Джерри»

Вот уже 80 лет кот Том гоняется за мышонком Джерри в попытках его съесть, но в мультфильме присутствует масса куда более аппетитных блюд, чем бесстрашный грызун. Еда в «Томе и Джерри» занимает особое место, и если Том всеяден, то Джерри сходит с ума от аромата сыра. Однако чаще всего после трансляции мультика мамам поступал заказ на запеченную птицу. А виноват во всем кот, который слишком увлеченно уплетал окорок индейки.