Мужчина одновременно заразился ВИЧ, коронавирусом и обезьяньей оспой

Заболевшим оказался 36-летний итальянец, который провел время с 16 по 20 июня 2022 года в Испании и после почувствовал себя плохо. У него повысилась температура до 39 °С, заболело горло. Он обратился в итальянскую больницу в городе Катания, где был переведен в отделение инфекционных заболеваний.

Как сообщает iz.ru, cначала он сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Позже у него появилась сыпь, язвенные образования распространились по телу. В результате проведенных анализов медики диагностировали у него ВИЧ и оспу обезьян.

При этом отмечается, что пациент, находясь ранее в Испании, имел незащищенный половой контакт.

«Наш случай указывает, что половой акт может быть преобладающим путем передачи. Поэтому полный скрининг на инфекции, передаваемые половым путем, рекомендуется делать после постановки диагноза оспы обезьян», — говорится в статье.