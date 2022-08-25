Ученые зафиксировали первый в мире случай одновременного заражения COVID-19, оспой обезьян и ВИЧ, сообщил медицинский журнал Journal of Infection 19 августа.
Мужчина одновременно заразился ВИЧ, коронавирусом и обезьяньей оспой
Заболевшим оказался 36-летний итальянец, который провел время с 16 по 20 июня 2022 года в Испании и после почувствовал себя плохо. У него повысилась температура до 39 °С, заболело горло. Он обратился в итальянскую больницу в городе Катания, где был переведен в отделение инфекционных заболеваний.
Как сообщает iz.ru, cначала он сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Позже у него появилась сыпь, язвенные образования распространились по телу. В результате проведенных анализов медики диагностировали у него ВИЧ и оспу обезьян.
При этом отмечается, что пациент, находясь ранее в Испании, имел незащищенный половой контакт.
«Наш случай указывает, что половой акт может быть преобладающим путем передачи. Поэтому полный скрининг на инфекции, передаваемые половым путем, рекомендуется делать после постановки диагноза оспы обезьян», — говорится в статье.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 23 июля объявила распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. 17 августа глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 92 странах мира зарегистрировано 35 тыс. случаев заболевания, умерли 12 человек.