Гороскоп на 26 августа: Львам – счастье в любви, Козерогам – зависть, Рыбам – сплетни

Дева

В этот день фокус внимания Дев будет сосредоточен на личной жизни. Тут будут происходить серьезные изменения. Не исключено, что вы решитесь на важный шаг – начало совместной жизни или предложение руки и сердца. Может быть и так, что вы решите положить конец отношениям, которые мешают вам двигаться вперед. В этом случае стоит хорошенько обдумать все последствия. Свободным Девам стоит отправляться на свидание, оно будет незабываемым.

Весы

Эта неделя была для вас нелегкой, поэтому пятница будет отличным временем, чтобы сбавить обороты и больше времени провести с родными и близкими людьми. Займитесь делом по душе и откажитесь от алкоголя. Не исключено, что вы встретите человека из прошлого. Как будут развиваться ваши отношения, будет зависеть только от вас.

Скорпион

В этот день Скорпионам может понадобиться помощь. Таким образом, вы сможете понять, на кого из вашего окружения можно положиться, а с кем пришло время попрощаться. В любой ситуации стоит сохранять спокойствие, несдержанность может обернуться большими неприятностями.

трелец

Этот день будет благоприятным для восстановления дружеских связей. Можно напомнить о себе старым знакомым, вы отлично проведете время. В личной жизни не бойтесь делать первый шаг и признаваться в чувствах объекту своей симпатии. Звезды сулят вам волнующие моменты и приятные эмоции.

Козерог