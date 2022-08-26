31-летняя Инга, прожившая с мужем 11 лет в браке, больше не может терпеть его поведение, дырка на трусах стала последней каплей. Женщина просит советов комментаторов, ведь она спешит разобраться, правильно ли поступила.
ДЫРКА-РАЗЛУЧНИЦА ⟩ Письмо читательницы: поссорилась с мужем из-за трусов
«Мы с мужем прожили 11 лет, поженились еще студентами, нам было по 20. У обоих были неплохие перспективы на карьеру. Но особых успехов пока не добились. Денег на жизнь хватает. Но и только. В прошлом году скромно отметили юбилей свадьбы. А после этого началось. Стали очень много ругаться. Срываюсь, в основном, я. Честно говоря, мне просто надоело терпеть, что он такой неряшливый и ему на это плевать. Я долго ждала, что он повзрослеет и поймет, как важен внешний вид для взрослого мужчины. Два месяца назад мы поругались из-за, простите, дырки на трусах. Как можно такие носить? Почему не сказал – я бы зашила! Меня выбесило, что он такой пофигист и ему плевать на то, что у него дырявое белье. Мы поругались, и он ушел и сказал что устал так жить. Что он такой какой есть, и мне надо было уже научиться принимать его таким, а не пытаться перевоспитывать. Вещи свои забрал и уехал на съемную квартиру однокомнатную. Но при этом он на разводе не настаивает, говорит, его это не напрягает. Стоит ли надеяться, что он вернется?» – спрашивает Инга.
Эксперт Сергей
Инга, увы, но семейные кризисы – это неизбежность для любой пары. Ведь романтика неизбежно уходит, сексуальная жизнь теряет остроту, люди привыкают друг к другу, появляется рутина, быт и прочие «радости». Чувства притупляются, а через некоторое время партнеры вдруг начинают замечать друг в друге то, чего раньше в упор не видели. И эти «новшества», понятное дело, ничего хорошего в отношения не добавляют. Со временем, зачастую, противоречия накапливаются, а желание их решать, наоборот, снижается. Люди иногда даже разговаривать перестают, живут по привычке, пока не набирается некая критическая масса, которая и «взрывается» большим конфликтом. Вот и вы с мужем как раз добрались до сего славного момента.
Что с этим делать? Ну, для начала, попытаться честно ответить самим себе на вопрос, нужны ли вы друг другу? Если тебя что-то стало «выбешивать» в супруге, значит, имеется агрессия и неуважение к этому мужчине. Коли так, то зачем тебе его «возвращение»? Может быть, правильнее принять неизбежное и перестать тратить свое и мужа время впустую? Ведь вы оба не молодеете. Сейчас вы достаточно молоды, чтобы начать что-то новое, создать нормальные семьи, но это не будет длиться вечно. В общем, не теряйте зря время. Расходитесь и начинайте все заново. Если же захотите вернуться друг к другу, то очень советую найти что-то объединяющее, какое-то общее дело, совместный интерес. Общайтесь как можно чаще, делитесь друг с другом и горестями, и радостями, просите помощи и помогайте. Научитесь уважать друг друга. Ну и совет вам да любовь.
Эксперт Алена
Инга, для начала нужно ответить себе на вопрос: для чего тебе нужно, чтобы муж вернулся? Он ведь предельно ясно обозначил свою позицию – за 11 лет можно уже было принять его таким, каков он есть, и не пытаться его перевоспитывать. Ты же вышла замуж за него такого – небрежного пофигиста в том, что касается внешнего вида. Скорее всего, это тянется из детства. Что называется, как мама воспитала, так и живет. У него нет других примеров. Да и ты 10 молчала же. Так что, если ты хочешь, чтобы он выглядел лучше – возьми это на себя. Ничего ведь не мешает навести ревизию в его гардеробе и выкинуть из него ветхие вещи. А еще можно составить список вещей, которые ему нужно купить. То есть, просто взять под контроль этот аспект его жизни. Уверена, он не был бы сильно против.
Если ты действительно хочешь, чтобы муж вернулся, тебе придется пойти на примирение с ним. Придется поговорить, объясниться и, возможно, даже попросить прощения. Ведь, как бы там ни было, но ветхое белье взрослого человека – это его личное дело, и это уж точно не ущемляло твои права, не оскорбляло твое достоинство и не нарушало твое личное пространстов или свободу. То есть, это и впрямь просто трусы, которые можно было молча выкинуть в мусорное ведро и купить новые. Ты довела эту историю до скандала с расставанием потому, что тебя твой муж глобально перестал устраивать. Может, потому, что он оказался не таким успешным, как ты хотела? Да, я соглашусь, что по одежке встречают, и небрежный вид любимого человека огорчает и злит, потому что ты понимаешь, сколько потенциальных возможностей лн упускает каждый день. Но ведь полюбила ты его именно таким. И если он тебе такой больше не нравится, то возвращаемся к первому вопросу: зачем тебе ждать его возвращения? А если для тебя все же важнее, чтобы он вернулся – читай пункт второй. Можно не менять человека, можно изменить свое отношение и поведение так, чтобы проблема была решена.
Это письмо поступило в редакцию портала Kleo.ru.