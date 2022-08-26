ДЫРКА-РАЗЛУЧНИЦА ⟩ Письмо читательницы: поссорилась с мужем из-за трусов

Эксперт Алена

Инга, для начала нужно ответить себе на вопрос: для чего тебе нужно, чтобы муж вернулся? Он ведь предельно ясно обозначил свою позицию – за 11 лет можно уже было принять его таким, каков он есть, и не пытаться его перевоспитывать. Ты же вышла замуж за него такого – небрежного пофигиста в том, что касается внешнего вида. Скорее всего, это тянется из детства. Что называется, как мама воспитала, так и живет. У него нет других примеров. Да и ты 10 молчала же. Так что, если ты хочешь, чтобы он выглядел лучше – возьми это на себя. Ничего ведь не мешает навести ревизию в его гардеробе и выкинуть из него ветхие вещи. А еще можно составить список вещей, которые ему нужно купить. То есть, просто взять под контроль этот аспект его жизни. Уверена, он не был бы сильно против.

Если ты действительно хочешь, чтобы муж вернулся, тебе придется пойти на примирение с ним. Придется поговорить, объясниться и, возможно, даже попросить прощения. Ведь, как бы там ни было, но ветхое белье взрослого человека – это его личное дело, и это уж точно не ущемляло твои права, не оскорбляло твое достоинство и не нарушало твое личное пространстов или свободу. То есть, это и впрямь просто трусы, которые можно было молча выкинуть в мусорное ведро и купить новые. Ты довела эту историю до скандала с расставанием потому, что тебя твой муж глобально перестал устраивать. Может, потому, что он оказался не таким успешным, как ты хотела? Да, я соглашусь, что по одежке встречают, и небрежный вид любимого человека огорчает и злит, потому что ты понимаешь, сколько потенциальных возможностей лн упускает каждый день. Но ведь полюбила ты его именно таким. И если он тебе такой больше не нравится, то возвращаемся к первому вопросу: зачем тебе ждать его возвращения? А если для тебя все же важнее, чтобы он вернулся – читай пункт второй. Можно не менять человека, можно изменить свое отношение и поведение так, чтобы проблема была решена.