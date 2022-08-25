На данный момент определилась вторая пара участников шоу «Танцы со звездами»! «Я серьезно раздумывал, принимать ли предложение участвовать в шоу», – признался рэпер villemdrillem.
ФОТО ⟩ Второй неожиданный участник «Танцев со звездами» – известный эстонский рэпер: это взвешенное решение
Этой осенью на эстонском телевидении снова стартует телешоу «Танцы со звездами». Если на прошлой неделе объявили, что в шоу примет участие Юри Ратас, то теперь стало известно, что вместе с ним попробует себя и рэпер villemdrillem. Тренер молодого человека – Грета Корью.
«Я серьезно обдумывал, принимать ли предложение об участии в шоу», – признался villemdrillem, добавив, что окончательное решение принял благодаря окружающим его людям, которые очень рекомендовали ему поучаствовать. «Я могу внести свой вклад в благотворительность и, конечно же, получить много новых танцевальных навыков. Помню, как-то даже смотрел шоу прямо в студии. Это было круто, и новый сезон точно будет отличным», – сказал рэпер.
Танцевальный путь Греты Корью начался в возрасте четырех лет в танцевальном ансамбле Sõleke Центра интересов Кулло в Таллинне. Грета унаследовала любовь к танцам от дедушки и матери, которые занимались танцевальным спортом, и поэтому она попала в танцы в возрасте шести лет.
Танцевальная карьера привела Грету жить и тренироваться в Англию, а оттуда в Канаду.
Она – двукратный чемпион Северной Европы, двукратный победитель юниорской возрастной группы одного из крупнейших в мире танцевальных фестивалей в Блэкпуле, победитель чемпионата Канады по латиноамериканским танцам в юношеской возрастной группе и двукратный победитель Кубка мира по латиноамериканским танцам World Dance, организованного World Dance Council.
На прошлой неделе стала известна первая пара участников танцевального шоу – Юри Ратас и Кристина Тармет.
Ратас признался Elu24, что никогда не занимался танцами. «Я ходил на танцы в очень раннем возрасте в детском саду в Нымме, но очень недолго», – признался он и добавил, что участие в программе «Танцы со звездами», безусловно, является для него большим испытанием.