ФОТО ⟩ Второй неожиданный участник «Танцев со звездами» – известный эстонский рэпер: это взвешенное решение

Этой осенью на эстонском телевидении снова стартует телешоу «Танцы со звездами». Если на прошлой неделе объявили, что в шоу примет участие Юри Ратас, то теперь стало известно, что вместе с ним попробует себя и рэпер villemdrillem. Тренер молодого человека – Грета Корью.

«Я серьезно обдумывал, принимать ли предложение об участии в шоу», – признался villemdrillem, добавив, что окончательное решение принял благодаря окружающим его людям, которые очень рекомендовали ему поучаствовать. «Я могу внести свой вклад в благотворительность и, конечно же, получить много новых танцевальных навыков. Помню, как-то даже смотрел шоу прямо в студии. Это было круто, и новый сезон точно будет отличным», – сказал рэпер.

Villemdrillem и Грета Корью Фото: TV3

Танцевальный путь Греты Корью начался в возрасте четырех лет в танцевальном ансамбле Sõleke Центра интересов Кулло в Таллинне. Грета унаследовала любовь к танцам от дедушки и матери, которые занимались танцевальным спортом, и поэтому она попала в танцы в возрасте шести лет.

Танцевальная карьера привела Грету жить и тренироваться в Англию, а оттуда в Канаду.

Она – двукратный чемпион Северной Европы, двукратный победитель юниорской возрастной группы одного из крупнейших в мире танцевальных фестивалей в Блэкпуле, победитель чемпионата Канады по латиноамериканским танцам в юношеской возрастной группе и двукратный победитель Кубка мира по латиноамериканским танцам World Dance, организованного World Dance Council.

Villemdrillem и Грета Корью. Фото: TV3

На прошлой неделе стала известна ​​первая пара участников танцевального шоу – Юри Ратас и Кристина Тармет.