ЧИТАТЕЛЬ ЗОЛ ⟩ Город совсем не следит на состоянием тротуаров: напротив театра «Эстония» теперь песочница (ФОТО)

«Похоже, чтобы подлатать тротуар, коммунальные службы решили просто засыпать дырку песком» – считает читатель. Фото: фото читателя

Казалось бы, это не пригород и даже не спальный район. Это самый центр города, где ежедневно проходят и политики, и бизнесмены, а также толпы туристов. Здесь должно быть всё идеально. Что говорят коммунальные службы по этому поводу?

Городские власти запланировали ремонт

Портал Limon обратился в пресс-службу городских властей, чтобы выяснить, как в самом центре Таллинна может быть тротуар в таком состоянии. «Tаллиннскому департаменту окружающей среды и коммунального хозяйства известно о состоянии тротуара возле торгового центра Solaris, и мы запланировали провести ремонтные работы не позднее конца октября этого года», – сообщили в департаменте.