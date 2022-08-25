В редакцию Limon обратился недовольный состоянием тротуаров в центре Таллинна читатель. «У торгового центра Solaris напротив театра «Эстония» теперь песочница», – возмущается житель Таллинна.
ЧИТАТЕЛЬ ЗОЛ ⟩ Город совсем не следит на состоянием тротуаров: напротив театра «Эстония» теперь песочница (ФОТО)
Город совсем не следит на состоянием тротуаров: напротив театра «Эстония» теперь песочница (ФОТО)
Казалось бы, это не пригород и даже не спальный район. Это самый центр города, где ежедневно проходят и политики, и бизнесмены, а также толпы туристов. Здесь должно быть всё идеально. Что говорят коммунальные службы по этому поводу?
Городские власти запланировали ремонт
Портал Limon обратился в пресс-службу городских властей, чтобы выяснить, как в самом центре Таллинна может быть тротуар в таком состоянии. «Tаллиннскому департаменту окружающей среды и коммунального хозяйства известно о состоянии тротуара возле торгового центра Solaris, и мы запланировали провести ремонтные работы не позднее конца октября этого года», – сообщили в департаменте.
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