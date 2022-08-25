Известная эстонская радиоведущая перед днём полётов Red Bull: Юри, ты получишь моего ребенка, Индрек – мои долги

Во вторник в утренней программе на радио MyHits рассказывалось о Дне полетов Red Bull, который состоится 27 августа в Адмиралтейском бассейне в Таллинне. Конечно, есть и причина, ведь ведущие MyHits Кристина Пяртельпоэг и Юри Поотсманн будут присутствовать на ярком мероприятии и постараются пролететь дальше остальных участников.

«Я умру в субботу», – пожаловалась Кристина и попросила соведущих позволить ей драматизировать.

Индрек Вахеоя, третий ведущий утренней программы, утешил Кристину и пообещал, что приземление в воду будет мягким.

«Я не хочу больше об этом говорить», – призналась Кристина, которая немного побаивается субботнего полета. «Пульс у меня 150. Двигаемся дальше», – хотела быстро сменить тему блогер.

Наконец, когда соведущие попытались подбодрить и мотивировать Кристину, она драматично и шутливо перебила: «Юри, ты получишь моего ребенка, Индрек, ты получишь мои долги».

В субботу Кристина совершит отважный полет на летательном аппарате, сделанном студентами Тартуской авиационной академии.

Каждый, кто совершает полет, может выбрать песню, под которую он выйдет на платформу. Чтобы узнать, какую песню выбрали Юри и Кристина, нужно прийти в субботу на День полетов Red Bull.

Индрек также будет присутствовать и будет вести специальную трансляцию из палатки MyHits в день полета с 13:00 до 15:00. Помимо MyHits на месте будут представители редакции Elu24 и Limon.ee.

Помимо захватывающих полетов, запланированы различные шоу. На мероприятии также выступит Лийз Лемсалу.